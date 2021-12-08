Говорят, что когда-то в Halo Infinite был «большой открытый мир в стиле Zelda» • Eurogamer.net

Одиночная кампания Halo Infinite когда-то планировалась как игра в стиле Zelda, но была значительно сокращена в рамках плана 343 Industries по уменьшению размера игры примерно на две трети для ее финальной версии.

новый Bloomberg В отчете подробно описывается сложный путь, который предпринял разработчик 343 Industries, приведший к Halo Infinite выходит на этой неделе.

Изначально игра была вдохновлена ​​серией Nintendo, и разработчики стремились создать версию Halo с открытым миром.

Однако из-за ряда проблем пришлось в значительной степени избавиться от всей игры.

Среди этих проблем — процент выбытия в 343 Industries, противоречивые творческие решения и трудности с использованием игрового движка разработчика (так называемого Faber) — настолько, что, по словам журналиста Джейсона Шрайера, переход на Unreal рассматривался уже несколько месяцев.

Пара анекдотов, вырезанных из статьи:

Инструментарий -343, Faber, был настолько сложен в использовании, что они месяцами думали о переходе на Unreal. (они не)

Матч откладывался несколько раз. Одним из первых планов было запустить многопользовательскую игру в 2019 году и кампанию в 2020 году. — Джейсон Шрайер (@jasonschreier) 8 декабря 2021 г.

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Игра также откладывалась несколько раз, учитывая многопользовательский выпуск 2019 года и выпуск кампании 2020 года.

В конце концов, Джозеф Стейтен, ведущий сценарист первых трех игр, был привлечен, чтобы изменить курс корабля Halo. Несмотря на то, что Microsoft настаивала на том, что Halo Infinite станет стартовой игрой для новой консоли, Стейтен убедил свое начальство позволить 343 не торопиться.

«Это список всего, что мы можем сделать, чтобы сделать этот матч отличным», — сказал он им. «Это время, когда мы покупаем больше всего».

Среди внесенных изменений — улучшения графики и бродячие морпехи, которые следят за игроком и помогают в его путешествии.

Однако Infinite не является конечным продуктом, для которого изначально предназначалась, поскольку Настраиваемый кооперативный режим и режим Forge появятся в следующем году.

Другой сюжетный DLC может кое-что добавить в этот открытый мир.

для нас Halo Infinite Обзор Он предполагает, что игра является «ступенькой в ​​смелое будущее Halo».