Говоря о конфликте с Россией, Желенский сравнил Украину с еврейским народом.

JDA — В условиях возобновления напряженности между Россией и Украиной украинский лидер провел параллели между своей страной и еврейским народом на мероприятии, организованном евреями в Киеве.

«Мы знаем, каково это — не иметь родного государства. Мы знаем, что значит защищать свое государство и землю с оружием в руках », — сказал в среду в своем выступлении президент евреев Владимир Желенский.

Желенский, актер и комик, избранный президентом в 2019 году, выступил с комментариями во время третьего ежегодного Киевского еврейского форума, организованного Еврейской федерацией Украины, поблагодарив многих умеренных, которые считали, что это поможет разрядить конфликт с Россией. Тело с множеством партнеров.

«И украинцы, и евреи ценят свободу, и они работают на будущее наших государств как на наше собственное, а не будущее, которое другие хотят для нас». Он отмечает 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Кроме того, Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, заявил Times of Israel, что Украина может признать Иерусалим столицей Израиля — что Израиль активно продвигает в последние годы — при сохранении некоторых условий, связанных с безопасностью. Курнич не упомянул об этих условиях и не ответил на вопросы Еврейского телеграфного агентства.

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«Ни один министр иностранных дел или посол не может называть Иерусалим столицей Израиля», — сказал посол. Однако неясно, официально ли в заявлении Корнича Иерусалим признается столицей Израиля. В прошлом году Желенский заявил, что Украина рассматривает возможность открытия торгового офиса в Иерусалиме, который еще не открылся. Он добавил, что перенос посольства в Иерусалим «сейчас не стоит на повестке дня».

Украинские танки отправят в Луганскую область Украины 12 декабря 2021 года. (AP Photo / Андре Дупсок)

Сотрудничество в сфере безопасности между Израилем и Украиной является важным вопросом для еврейского государства, поскольку Израиль заинтересован в безопасности в поддержании конструктивных отношений с Россией, самой значительной военной державой в Сирии. Израиль, который имеет тесные связи с Украиной, пытался выступить посредником в споре в Восточной Европе.

По данным западных спецслужб, Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, что вызывает опасения по поводу возобновления боевых действий там.

Пограничный спор между Украиной и Россией продолжается с 2014 года. Россия аннексирует международно признанный Крым как принадлежащий Украине. Россия также помогает разграничить два участка на российско-украинской границе, которые были захвачены пророссийскими повстанцами.

Конфликт начался со свержения правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого его критики заклеймили как коррумпированного российского наемника. Россия отреагировала на революцию, которая усилила националистические и антироссийские настроения в Украине, вторжением в Крым и приведением к разделу двух разделенных регионов.

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря 2021 года в Государственном доме Ново-Огарево в Подмосковье по видеосвязи. (Фото Михаэля Метцеля / СПУТНИК / AFP)

Президент России Владимир Путин, который оправдывал российское вторжение как меру по защите меньшинств, в том числе евреев, от украинских «фашистов», недавно упомянул Израиль в контексте конфликта его страны с Украиной. Путин предположил в телеинтервью в начале этого года, что украинцы и русские по сути являются одним народом и что евреи должны объединиться, как они это делают в Израиле.

Президент Израиля Исаак Герцог посетил Киевский форум, подчеркнув необходимость борьбы с антисемитизмом.

«Мы никогда не сможем удовлетвориться насилием или ненавистническими нападениями на наших сестер и братьев или угрозами в отношении любого человека», — сказал Херцог. «Мы должны повторить, что это не только еврейский вопрос. Если позволить антисемитизму выродиться, он в конечном итоге скроется за другими формами нетерпимости и ненависти. Это отравляет наше сообщество и вредит всем нам.

Возрождение националистических настроений в Украине дестабилизировало отношения Израиля с этой страной, особенно когда дело доходит до поклонения украинскому государству людей, которые сражались вместе с нацистской Германией во Второй мировой войне. Такие люди, как Стивен Бандера и Роман Шухевич, которых многие считают патриотами, борющимися против российского господства, отмечаются в Украине статуями и названиями улиц, не говоря уже о соучастии их войск в Холокосте и других злодеяниях.

Джоэл Лайон, бывший посол Израиля в Украине, резко критиковал украинских официальных лиц по этому поводу, неоднократно публично заявляя, что их действия против нацистских пособников были «шокирующими и аморальными». В прошлом году министерство иностранных дел Украины заклеймило оппозицию Израиля этому вопросу как «обратный эффект», когда Геннадий Надоленко, глава посольства Украины в Тель-Авиве, посоветовал Иерусалиму держаться подальше от «внутренних дел украинской политики».