Год войны в Украине | мнение

Прошел год с момента массового вторжения России в Украину. Для Украины годовщина стала моментом, чтобы подтвердить поддержку своих союзников и привлечь внимание всего мира к Киеву, поскольку конфликт обостряется и конца ему не видно. Для Кремля этот момент был использован для оправдания продолжения войны, поскольку спецоперация, которая должна была длиться несколько недель, теперь идет второй год. Для тех, кто пережил войну, это лишь напоминание о том, как много изменилось и как много было потеряно.

Сразу же после прошлогоднего вторжения мы поговорили с украинскими химиками об их опыте в первые дни конфликта. Их истории во многих случаях были душераздирающими. Некоторым пришлось бежать до того, как началось вторжение, и они даже избегали встречи с русскими солдатами; Другие, находящиеся вдали от линии фронта, добросовестно работали над тем, чтобы в их лабораториях горел свет, поскольку ракетные обстрелы нарушили инфраструктуру страны; Третьи взяли на себя новые военные роли и сражались, чтобы защитить свои страны.

Год спустя мы возвращаемся к этим украинцам и обнаруживаем, что их истории выживания теперь стали историями стойкости. Все они приспособились к чрезвычайным трудностям, связанным с отключением электроэнергии и авиаударами с ограниченными ресурсами. Анастасия Климаче также снова пишет нам о своем опыте работы за последний год в поддержку тех, кто живет в ее родной стране.

За год, прошедший с начала вторжения, почти 8 миллионов украинцев покинули страну, и многим снова пришлось покинуть свои дома, чтобы переехать в более безопасные районы страны. Однако многие украинцы предпочли остаться, не желая покидать свои дома и стремясь быть под рукой, когда придет время восстанавливать. Подсчитано, что только 10-15% ученых Украины покинули страну во время конфликта.

Все опрошенные нами жили в Украине, и их слова перекликаются со словами большинства, которые до сих пор там работают. В чем они больше всего нуждаются после военной помощи, так это в поддержке, позволяющей им работать и быть продуктивными. Это непростая задача — десятки учреждений были повреждены, а несколько полностью разрушены. Были уничтожены не только исследовательские центры Украины, но и ее финансирование исследований, поскольку расходы были перенаправлены на оборону. Таким образом, иностранные финансовые связи и поддержка в натуральной форме находятся в верхней части списка, чтобы компенсировать эту потерю и позволить тем, кто находится в стране, продолжать работать.

Напротив, изоляция российской науки продолжается, несмотря на призывы к научной дипломатии и на то, что многие российские ученые высказываются против войны. Российские ученые исключены из международных исследовательских проектов — например, ЦЕРН по-прежнему намерен расторгнуть свои соглашения с Россией и Беларусью, когда срок их действия истекает в 2024 году. работа с учеными россиянами или их поддержка.

Международные связи, которые сегодня устанавливает Украина, прокладывают путь к будущим отношениям, которые укрепят ее послевоенное будущее. Исследователи уже выражают свое стремление восстановить Украину с помощью науки и технологий, поставив в основу чистую энергию и устойчивость. Эти алхимики уверены, что однажды у них появится шанс вернуть утраченное и изменить мир к лучшему.