Год спустя боевой украинский ядерный реактор превратили в российскую «военную базу».

Российские силы взяли под свой контроль завод в южной части Запорожья 4 марта прошлого года, всего через несколько дней после начала российского вторжения.

Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность по поводу бомбардировок вблизи станции, призвав создать вокруг нее демилитаризованную зону.

«За год оккупации (русские) превратили крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​в военную базу», — сказал в интервью AFP 37-летний мэр Энержодара Дмитрий Орлов.

Станция неоднократно попадала в заголовки газет и возрождала страх перед ядерными катастрофами, подобными смертоносной Чернобыльской катастрофе, потрясшей Украину в 1986 году.

Орлов сказал, что российские силы воспользовались тем фактом, что Украина «не будет стрелять» по этому месту, чтобы избежать такого инцидента.

Киев и Москва обвинили друг друга во взрыве станции.

По его словам, это означает, что Россия использует завод в качестве «ядерного щита» для обеспечения безопасности своей военной техники, боеприпасов и личного состава.

По словам Орлова, в настоящее время на электростанции и в Энергодаре находится не менее 1000 российских солдат.

Население города на берегу Днепра после вторжения сократилось с 53 000 до примерно 15 000 человек.

Серьезно низкий персонал

«Большая часть оккупационных сил размещена на электростанции, потому что там безопаснее», — сказал мэр, который в апреле 2022 года переехал в подконтрольный Украине город Запорожье.

Запорожье находится в 120 км от Энергодара, но Орлов сказал, что поддерживает регулярные контакты с жителями, которые остаются в городе, которым он управляет.

Массовый исход из Энергодара после российской оккупации коснулся не только города, но и коллектива завода.

По данным украинской атомной компании «Энергоатом», почти половина персонала объекта была потеряна.

Осталось около 6 500 рабочих по сравнению с 11 000 до войны.

Тысячи специалистов уехали на подконтрольную Киеву территорию, сообщил AFP Energoatum, а остальные 2600 согласились «сотрудничать» с Россией.

«Есть реальная проблема с кадрами, что влияет на безопасность», — сказал мэр Орлов.

По его словам, остальные сотрудники перегружены работой, вынуждены работать в меньшем количестве и без отпусков.

Станция, которая когда-то производила 20 процентов электроэнергии Украины, продолжала работать в первые месяцы вторжения, несмотря на неоднократные бомбардировки.

Сейчас шесть реакторов советской эпохи простаивают и больше не производят электроэнергию.

Объект по-прежнему подключен к энергосистеме Украины, но потребляет электроэнергию только для собственных нужд.

Нет военного решения

Орлов сказал, что Москва «несколько месяцев пыталась подключить его к российской электросети, но безуспешно».

В «Энергоатоме» заявили, что Россия не может эксплуатировать ни один реактор из-за повреждения линий электропередач, кроме питающего его с Украины.

Даже если Москва направит своих специалистов, «их навыков не хватит для организации полноценной работы» станции, считают в «Энергоатоме».

Дело в том, что закрытие станции приводит к «постепенному износу ее систем и оборудования».

Оператор также предупредил об «риске ядерной или радиологической аварии», если будет перерезана последняя линия электропередач, соединяющая станцию ​​с энергосистемой Украины.

Американский Институт изучения войны заявил в среду, что Москва, возможно, «пытается сдержать потенциальную будущую контратаку Украины» на юге посредством «эскалации угроз» заводу.

Международное агентство по атомной энергии ООН направило на станцию ​​наблюдателей в сентябре и пыталось договориться о демилитаризованной зоне рядом с объектом, но переговоры, похоже, зашли в тупик.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в четверг в Twitter, что завершена новая ротация экспертов, опубликовав видео наблюдателей в касках и бронежилетах, идущих по разрушенному мосту, чтобы добраться до электростанции.

«То, что они уже есть, — это плюс», — добавил Орлов, который говорит, что решение может быть только дипломатическим.

«По понятным причинам никто не собирается демилитаризовать крупнейшую в Европе АЭС и выводить ее оккупацию военным путем».