Голландский криминальный репортер Де Врис борется за свою жизнь после стрельбы

АМСТЕРДАМ (Рейтер). Известный голландский криминальный репортер Питер Р. де Врис, известный своими работами по разоблачению преступного мира, боролся за свою жизнь после того, как в него застрелили на улице Амстердама, заявили во вторник официальные лица.

Полиция сообщила, что были арестованы трое подозреваемых, в том числе вероятный стрелок. Они отказались сообщить какие-либо подробности.

«Он был серьезно ранен и борется за свою жизнь», – заявила мэр Амстердама Вимке Халсема на телевизионной пресс-конференции. «Он – национальный герой для всех нас. Редкий и отважный журналист, неустанно добивающийся справедливости».

Полиция оцепила стрельбище возле площади Лейдсеплейн в центре города. Они собирали видеоклипы, показания свидетелей и доказательства судебно-медицинской экспертизы.

Де Фрис получил международную премию «Эмми» в категории «Текущие события» в 2008 году за свою работу по расследованию исчезновения подростковой Натали Холлоуэй на Арубе в 2005 году.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал нападение «шокирующим и непонятным. Это было нападение на храброго журналиста, а также нападение на свободную прессу, которая так важна для нашей демократии».

«Мы молимся, чтобы он выжил», – сказал он.

Голландский телеканал RTL сообщил, что де Фрис только что покинул студию в центре Амстердама, когда ему попала одна из пяти пуль по голове.

Амстердамская газета Parol опубликовала снимок сцены, на которой несколько человек собрались вокруг человека, лежащего на земле.

64-летний Де Врис – знаменитость в Нидерландах, частый комментатор криминальных телешоу и криминальный репортер с источниками как в правоохранительных органах, так и в преступном мире.

Де Врис наиболее известен в Нидерландах своей следственной работой по множеству вопросов, особенно после похищения пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

Де Врис в прошлом получал угрозы из преступного мира в связи с несколькими делами.

В 2013 году похититель Heineken Виллем Холедер был осужден за угрозы в адрес де Вриза. Холдер в настоящее время отбывает пожизненное заключение за участие в пяти убийствах.

В 2019 году Редуан Таги, которого в настоящее время судят за убийство и торговлю наркотиками, предпринял необычный шаг, выступив с публичным заявлением, опровергающим сообщения о том, что он угрожал убить де Вриза.

Де Фрис служил советником, но не адвокатом, государственного свидетеля, известного как Набиль Б. Он дает показания по делу против Таги и его предполагаемых сообщников.

Адвокат Набиля Б. был убит. Первый был застрелен на улице Амстердама в сентябре 2019 года.

(Отчетность Тоби Стерлинга и Барта Мейера) Дополнительный отчет Энтони Дойча Редактирование Алистера Белла и Сандры Малер

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