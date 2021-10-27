Голландский суд: крымские сокровища нужно отправить в Украину | развлечение

Среди наиболее ярких экспонатов выставки – шлем с подкладкой из чистого золота четвертого века до нашей эры и золотое украшение второго века нашей эры, весом более килограмма (двух фунтов) каждый.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это в Twitter, приветствуя «долгожданную победу» и сказав, что он «благодарен суду за справедливое решение».

«Мы всегда забираем то, что принадлежит нам», – написал Зеленский в Twitter. «После« чучела золотом мы вернем Крым »».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, отвечая на вопрос о постановлении во время телеконференции с журналистами.

Директор Крымского музея Андрей Мальгин был в ярости.

“У меня нет слов, чтобы выразить свое возмущение и гнев”, – сказал Мальгин в комментарии ТАСС. Он охарактеризовал решение голландского суда как «проявление двойных стандартов и демонстрацию неуважения к культурному наследию крымчан».

В постановлении вторника говорится, что, хотя эта сокровищница происходит из Крыма и, следовательно, «может считаться частью культурного наследия Крыма, она является частью культурного наследия украинского государства», которое существует с момента обретения независимости в 1991 году.