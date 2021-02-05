Гонконг предлагает всеобъемлющие правила национальной безопасности для школ

В течение многих лет родители и ученики в полуавтономном городе опасались перехода к «патриотическому воспитанию» по образцу Китая с более ранней попыткой ввести такую ​​учебную программу, которая была отклонена массовыми протестами в 2012 году. Новые правила, которые вступают в силу вслед за принятием Нового закона о безопасности и подавлением движения Оппозиция в городе выходит за рамки того, что предлагалось ранее.

«Школы должны играть важную роль», – добавил он.

Выступая на пресс-конференции в четверг, И. П. Кин-Ён, бывший депутат и вице-президент Союза профессиональных учителей, раскритиковал правительство за объявление новой политики без консультации с учителями и родителями.

«Когда дело доходит до преподавания Закона о национальной безопасности, существует большая деликатность и непредсказуемость», – сказал он. «Это вызовет огромное давление и беспокойство среди директоров и учителей».

Новые законы

Новая политика была обозначена в серии циркуляров, которые также видел CNN. Новые учебные материалы , Включая видео, комиксы и рисунки, поскольку китайские карикатуристы и местные полицейские помогают учащимся понять свои «обязанности» в соответствии с Законом о безопасности.

В них подробно рассказывается о том, как преподаются вопросы национальной безопасности по целому ряду тем, от общих исследований и истории до биологии и музыки, а также о том, как должностные лица и учителя решают вопросы дисциплины и не уважают новые правила.

И учителя, и ученики, нарушающие правила, сталкиваются с потенциальной критикой: администраторы советуют привлекать полицию в случае «серьезных» преступлений, в то время как книги и другие материалы, которые считаются оскорбительными для национальной безопасности, должны быть удалены со школьной территории, хотя точных указаний мало. предоставлено, по каким материалам идет работа.

Правила гласят, что «если будет установлено, что сотрудник совершил какой-либо акт неуважения к стране, школа должна предоставить соответствующий совет или предупреждение и соответствующим образом позаботиться о будущей работе этого сотрудника».

Студенты как в университетах, так и в средних школах были в авангарде антиправительственных протестов и требований демократии, которые сотрясали Гонконг большую часть 2019 года. Во время волнений и накануне вступления в силу Закона о национальной безопасности, Многие сторонники и государственные деятели обвиняли городскую программу гуманитарного образования, а также учителей, в радикализации молодежи в городе.

“Мы потеряли два поколения, мы потеряли их в школах”, – сказала CNN в разгар беспорядков старший советник генерального директора Гонконга Кэрри Лам.

«Основная проблема в том, что у вас есть целое поколение молодых людей, которые погибли против Китая, но действительно ненавидят его», – сказал помощник на условиях анонимности. «Как бы у вас был бизнес« одна страна, две системы », если бы у вас было целое поколение, которое ненавидит эту страну?

Хотя члены городской демократической оппозиции отвергли обвинения, отметив, что многие из них не получили якобы радикальных уроков, введенных только в 2009 году, это не остановило стремление «реформировать» систему образования Гонконга.

В котором Название годовой политики В ноябре прошлого года Лам, назначенный Пекином руководителем города, заявил, что протесты 2019 года «заставили многих снова усомниться в эффективности образования в Гонконге».

«Мы не можем допустить, чтобы по мере того, как политика проникала в школьные кампусы, учащихся привлекали политические волнения или даже вводили в заблуждение, заставляя их совершать незаконные и насильственные действия, за которые они должны взять на себя юридические обязательства, которые могут повлиять на их жизнь», – добавил Ламм «ответственность Правительство, общество, сектор образования и родители обычно находят способ защитить наших учеников».

Политический контроль

В соответствии с новыми руководящими принципами внедрение принципов национальной безопасности начнется рано.

Ожидается, что детские сады – частные и государственные – прививают своим ученикам более глубокие знания в области «истории Китая, китайской культуры и нравственного воспитания», что, как говорится в руководстве, «постепенно укрепит идентичность учащихся как китайцев, тем самым заложив основу для национальной безопасности. образование “.

Начиная с шести лет, все учащиеся в Гонконге получат новые уроки, призванные помочь им «понять историю и развитие страны, важность национальной безопасности, национального флага, государственного герба и государственного гимна».

Учащиеся начальной школы будут обучены пению государственного гимна и поднятию флага, а дети старшего возраста обсудят причины, лежащие в основе самого закона, и важность таких институтов, как Народно-освободительная армия.

И международные школы, популярные как среди иностранцев, так и среди более обеспеченных местных жителей, не освобождаются от новых правил.

Хотя частные учебные заведения не находятся под прямым контролем Совета по экономическому развитию, правила, принятые в четверг, гласят, что международные и частные школы «несут ответственность за оказание помощи своим ученикам (независимо от расы и национальности) в достижении правильного и объективного понимания». • концепция национальной безопасности и закона о безопасности. «Национальная, а также обязанность развивать в своих учениках дух законопослушания».

Система образования в Гонконге уже известна своей плотностью учащихся, в то время как международные школы в городе взимают высокую плату и их трудно принять, а это означает, что новые правила могут стать последней каплей для некоторых родителей. Кто уже думал о переезде за границу

На этой неделе Великобритания запустила программу переселения для владельцев британских (заграничных) паспортов, которых в Гонконге насчитывается около 3 миллионов человек. Правительство Китая гневно отреагировало на этот план и заявило, что больше не будет признавать документы BN (O), но ожидалось, что оно сделает это. Переезд в Великобританию.

Другие переезжают в Канаду и Австралию, где многие жители Гонконга имеют двойное место жительства, в то время как многие известные активисты и политики просили убежища в Великобритании, Германии и США.

«(Исход) уже происходит, особенно для семей с маленькими детьми», – заявил в прошлом году оппозиционный депутат Лестер Шум. «Если я поставлю себя на их место, я смогу понять страх и беспокойство, которые они испытывают по поводу следующего поколения. У детей не может быть светлых перспектив или светлого будущего в Гонконге, и чтобы защитить это … понятно, почему люди хочу уйти “.

Заботы об учителях

Для школьного персонала, администраторов и учителей новые правила открывают тревожную возможность для учащихся быть информированными об обвинениях в нарушении национальной безопасности, что может привести к потере работы или, в крайних случаях, их аресту.

В прошлом году бывший глава города С.Я. Люн, Начать кампанию Чтобы назвать и опозорить учителей, которые, по его словам, участвовали в протестах 2019 года, он разместил их личные данные на своей странице в Facebook и призвал к их исключению.

В материковом Китае такие сообщения поступают от учителей, которые идут против линии партии. Это относительно обычное дело , Как в старших классах, так и в университетских кампусах проводятся регулярные кампании для обеспечения чистоты идеологии учителей, в то время как сотрудники по информации учащихся проводят Собирать файлы На учителей, которых считают достаточно непатриотичными.

Хотя для многих пожилых китайцев эта практика имеет тревожные отголоски Культурной революции, когда красные гвардейцы-подростки часто жестоко обращаются с учителями и убивают их, эти кампании усилились при президенте Китая Си Цзиньпине.

Правительство Китая выпустило в четверг Новые советы Чтобы «продвигать работу китайских юных пионеров» (CYP), молодежное крыло Коммунистической партии «действует как школа, где дети узнают о социализме с китайскими особенностями и коммунизме».

«В руководящих принципах подчеркивается приверженность партийному руководству работой CYP и выполнение основной миссии по воспитанию способных молодых людей, которые хорошо подготовлены к присоединению к коммунистическому делу», – сообщает Синьхуа.