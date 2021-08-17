Гончие подписали русского защитника

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От России до Sault Ste. Мари.

Кирилл Кудрявцев официально подписал контракт с Soo Greyhounds после того, как команда Хоккейной лиги Онтарио 2004 года одержала победу над защищающимся нападающим 2004 года в первом раунде и заняла шестое место в драфте Канадской хоккейной лиги 2021 года.

Уроженец Ярославля, Россия, он провел сезон 2020-2021 в молодежной хоккейной лиге России за «Локо Ярославль», забив два гола, пять передач и семь очков в 20 матчах.

Генеральный менеджер Greyhound называл Кудрявцева влиятельным игроком.

«Как и у всех элитных игроков, у них есть много вариантов, куда они хотят пойти, чтобы продвинуть свою хоккейную карьеру, и поэтому мы рады, что Кирилл решил придерживаться нашей программы», – сказал Рафтис.

«Он игрок, который влияет на все участки льда, будь то защита или нападение, и его способность принимать решения и кататься на коньках позволяет ему вносить изменения в каждую смену.

Недавно Кудрявцев был выбран представлять Россию на Кубке Глинки Гретцки, где он забил один гол, одну передачу и два очка в пяти матчах на пути к команде за золотую медаль чемпионата.

«Он отличный игрок, и на этот раз он показал себя со сборной России», – сказал Рафтис. «Мы действительно с нетерпением ждем, когда Кирилл присоединится к нашей группе и еще больше усилит наше талантливое защитное ядро ​​в этом сезоне».

Защитник ростом 6 футов 1 185 фунтов ранее представлял Россию на Юношеских Олимпийских играх 2020 года, сделав четыре результативные передачи в своих четырех матчах.

“Я очень рад подписать контракт с Су Грейхаунд. Я с нетерпением жду встречи со всеми на сборах и помощи нашей команде в борьбе за титул чемпиона ОХЛ”, – сказал Кудрявцев.