Гора Семеру в Индонезии: тысячи людей спасаются бегством из-за извержения вулкана

В результате извержения погиб как минимум один человек и был ранен 41 человек, говорят официальные лица извержения вулкана, накрывшего деревни в Эшфолле, и видели, как люди убегали от вздымающихся облаков пепла и мусора.

По словам Инда Амперавати, вице-президента района Лумаганг, района, расположенного недалеко от вулкана, после извержения было эвакуировано не менее 300 семей.

Он сказал, что большинство пострадавших от ожогов были эвакуированы в центр первичной медико-санитарной помощи Пенанггал вместе с жителем, который умер в селе Кора Кубокан.

На пресс-конференции Индах сказал, что власти не смогли добраться до нескольких других деревень из-за закрытия дорог из-за грязи и упавших деревьев.

Генерал-майор ТНИ Сухарянто, глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), заявил на пресс-конференции, что к военным обратились с просьбой поддержать персонал и оборудование. Буди Сантоза, глава управления по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Восточная Ява, заявил ранее в субботу, что извержение серьезно затронуло два района. Сначала запах вулканического пепла и серы Примерно в 3 часа дня по местному времени (3 часа ночи по восточному времени) появилась информация со смотровой площадки вулкана Семеру. Она добавила, что облака горячего пепла падают в сторону деревни Восточная Ява, Сабитаранг, в районе Проногио. На видео, размещенных правительственными группами реагирования на чрезвычайные ситуации, видно, как жители спасаются бегством из огромных густых облаков пепла. На других кадрах, опубликованных местными жителями, видно, как люди собираются у местной мечети в Бисук-Кобукане, а прилегающие улицы покрыты пеплом и дымом. Сантоза сказал на пресс-конференции, что, по его мнению, медицинские учреждения в зоне бедствия, будь то центры первичной медико-санитарной помощи или больницы, смогут принять пострадавших. READ Папа призывает к примирению, исцелению откройте для себя школу в Канаде Его команда пытается провести эвакуацию и подготовить лагеря беженцев в этом районе, чтобы обеспечить перемещенным населением еду, маски, одеяла и укрытие. Индонезия расположена между двумя континентальными плитами в так называемом огненном кольце, полосе вокруг Тихоокеанского бассейна, что приводит к высокому уровню тектонической и вулканической активности.