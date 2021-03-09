Гордон Лэнктон оставил в наследство пластик, иконы и поддержку сообщества в своем родном городе.

Клинтон / Вест-Боллстон – Гордона Лэнктона называют спасителем Клинтона и его иконой.

Лэнктон всегда был персонажем грандиозным для многих, кого помнили Клинтона. Это аутсайдер, который полюбил это сообщество как коренное и был принят в качестве одного из них (жители давно это понимали, потому что трудно быть принятым как Клинтон, если вы не родились здесь).

Он превратил Nypro в международную компанию по производству пластмасс, превратив свое хобби в коллекционирование русских икон во всемирно признанный музей, расположенный в центре Клинтона, и ему приписывают идею, которая превратилась в Clinton Parks and Recreation.

Лэнктон умер в воскресенье, 7 марта.Незадолго до своего 90-летия он окружен семьей.

Лэнктон, возможно, никогда не слышал о Клинтоне, штат Массачусетс, в свои ранние годы в Пеории, штат Иллинойс, но буквально все дороги проходили здесь. Но это была дорога не без объездов.

Лэнктон оставил армию в 1954 году и вместо того, чтобы вернуться прямо в Соединенные Штаты, он девять месяцев прыгнул на свой мотоцикл, путешествуя по Европе и Азии – путешествие, которое он задокументировал в своей книге «Долгий путь домой». Фотографии, которые он сделал, были частью прошлогодней музейной выставки. По пути он усилил свой интерес к другим странам, начал собирать, а затем вернулся в страну в поисках своего следующего приключения.

Получив диплом инженера в Корнельском университете, он работал в DuPont и Stanley Works до прихода в Nypro в 1962 году в качестве генерального директора и совладельца. Он стал человеком, который так глубоко верил в Клинтона, что он стал тем, что некоторые люди считали спасителем города, следя за тем, чтобы Нипро оставался частью общества еще долго после того, как другие промышленники перешли в более крупное сообщество.

В 1998 году он продал свои акции Nypro схеме владения акциями сотрудников Nypro, создав одну из крупнейших компаний в стране, принадлежащих сотрудникам.

По словам бывшей сотрудницы Nypro Тины Запантес, Лэнктон никогда не разрешал открывать кафетерий в кампусе Nibro, поэтому его сотрудники выходили куда-нибудь в обеденное время; Началась программа сертификатов на день рождения, когда каждому сотруднику был вручен подарочный сертификат, который можно было потратить в местной компании. См. Медитации Запантеса на 6А элемента 12 марта.

Бывшие сотрудники Nipro заполнили социальные сети своими воспоминаниями в минувшие выходные, когда начали распространяться новости.

Сандра Чейз проработала 35 лет в трех компаниях Nypro – Nyden, Nypro и NyproMold.

«Я работал в отделе контроля качества в Nyden (оригинальные нейлоновые изделия) на Плейн-стрит, а также работал по выходным. Каждую субботу Гордон приходил около восьми часов, покупал мне и Нэнси Райс кофе и спрашивал, как дела, все, что мы хотели бы увидеть, что произошло, и это была записная книжка. Его небольшие заметки всегда были у него под рукой, и он писал их, и он проверял любые жалобы людей ». «Он действительно заботился о своем народе; мы звали его дядя Горди. Пусть он упокоится с миром».

Другая бывшая сотрудница Nypro, Селия Миллер, сказала, что всем, кто работал с Lankton по всему миру, есть «несколько историй о Гордоне».

Он сказал: «Он относился ко всем одинаково. Вы могли бы быть оператором станка или вице-президентом, и он будет называть вас по имени и ожидать, что вас назовет Гордон». «Сначала мне это показалось странным. Вы работали в местах, где нельзя было называть своего непосредственного руководителя по имени, не говоря уже о владельце бизнеса.

«Но со временем можно увидеть, что это именно то, что было. Он никогда не заботится о том, чтобы люди чувствовали себя хорошо, он скажет вам, если вы сделаете хорошую работу. Большинство боссов просто хотят общаться со своими последователями, когда они плохо работа. Работа. Это не очень обнадеживает. Но так работает администрация. Но Гордон делал это по-своему “.

«Часто он приходил в похоронное бюро McNally или Phillipine из-за того, что скончался любимый человек. Какому владельцу потребуется время, чтобы сделать это? У меня до сих пор есть записка, которую он написал мне 30 лет назад, когда он не смог. Миллер сказал: «Я возвращаюсь к пробуждению моей мамы, потому что он был в Европе».

По ее словам, менеджеры часто принимают решения, когда в производстве происходят изменения, «даже если они плохо знают процесс».

Но не планктон.

“Гордон ходил по комнате формирования и на самом деле разговаривал с людьми, которые уже работали в процессе и понимали процесс, и спрашивал, имеет ли смысл изменение. Это заставило их почувствовать себя оцененными, что он понял, что они выполняют свою работу и, возможно, некоторые хорошие идеи по улучшению вещей “.

Она сказала, что у них было много страстных дискуссий о женщинах в менеджменте – или об их отсутствии – на производстве.

«Он всегда позировал Синди Кэннон (владелица бутика Sunrise на Хай-стрит Клинтона) и то, как она ему нравилась за то, что она делала в своем бизнесе», – сказал Миллер.

Главный выборщик Шон Керриган высоко оценил вклад Лэнктона в развитие города, заявив, что он намерен попросить свой совет директоров объявить день рождения Гордона Лэнктона днем ​​рождения Лэнктона.

«Если бы Гордон Лэнктон был просто лидером отрасли, филантропом или покровителем образования и искусства, его считали бы одним из самых важных приспешников Клинтона в моей жизни. его в величайшем разговоре Клинтона всех времен “. «Уровень щедрости и доброты, которые он проявил к своему приемному городу, является источником вдохновения и смирения. Без него Клинтон не был бы таким же, но нам всем стало бы лучше».

первый

Когда FIRST Robotics только зарождалась, более 30 лет назад, его внимание привлек Питер Маршалл, правая рука Ланктона в Nypro, а команда Клинтон Хай, Гаэль Форс 126, более 30 лет находилась под опекой Лэнктона.

«Меньше всего Гордон когда-либо хотел замечать его финансовый вклад в нашу команду, – сказал Пол Моррисон, давний консультант FIRST, учитель средней школы. «Мы были одной из самых финансируемых команд в истории программы».

Моррисон сказал, что программа Lankton’s Legacy «будет продолжаться в течение многих лет с сотнями студентов CHS в мире инженерии и технологий благодаря спонсорству программы FIRST».

«Это оказало наибольшее влияние на мою карьеру», – добавил Моррисон. «Программа FIRST открыла для меня больше дверей за последние 30 лет. Я познакомился с лучшими технологиями и людьми … и я побывал в местах, включая Белый дом, которые не знакомы большинству гуру магазина “.

Моррисон сказал, что, несмотря на свой рост, Лэнктон был «нормальным человеком».

«Ему исполнилось 70 лет, когда он пел студентами FIRST в кафе Disney’s All Star Sports Resort Café, – вспоминает Моррисон. «Он оставался там с командой и женой во время участия в национальном чемпионате».

Дин Камен – предприниматель, стоящий за FIRST.

«Когда организация работает, и опасности нет, легко присоединиться к ней», – сказал Камен. «Это сложно, когда что-то только начинается, особенно когда у него есть такое большое видение, как FIRST. Когда я сказал Гордону, что мы собираемся сделать инженерию и технологии такими же важными, как спорт, он увидел необходимость и видение и ушел. Он финансировал людей, которым требовалось финансирование и опыт, и поощрял свою техническую команду стать наставниками.

Камен добавил: «Я никогда не просил его делать то, во что он не прыгнул, и делал это полностью и страстно. Он был невероятно ранним сторонником FIRST». «Мы любим Гордона».

Сторонник сообщества

Лэнктон отремонтировал старый полицейский участок и здание суда на Юнион-стрит с видом на Центральный парк, чтобы разместить там свою коллекцию русских икон. Музей русских икон открылся в 2007 году. Он также основал небольшой музей для своей коллекции африканского искусства, который несколько лет работал на Хай-стрит.

Кент заявил о роли Рассела в пресс-релизе: «Гордон был прирожденным лидером. Он был увлечен инфекцией, с прагматическим видением и источником вдохновения для своего сообщества и более чем 20 000 сотрудников его компании по производству пластмасс Nypro, Inc.» Кент заявил о роли Рассела в пресс-релизе. «Его непреходящим наследием станет Музей русских икон, который он основал, чтобы разместить свою непревзойденную коллекцию русского духовного искусства».

Чтобы продолжить свое наследие, он создал музей. Фонд коллекционирования Гордона Б., Что останется неизменным наследием его любви к искусству, его музею и его сообществу. Фонд гарантирует, что его видение и дальше будет разделяться посетителями из всех слоев общества со всего мира.

Выставка памяти Гордона состоится летом 2021 года.

Ротари почтил его в 2012 году, посадив в его честь японский клен на треугольнике земли, обращенном к Небро, на углу улиц Юнион и Механик.

«Никто раньше не дарил мне дерево», – сказал тогда Лэнктон, добавив, что, если бы он знал о церемонии посвящения японского клена заранее, «этого бы не случилось».

Партия деревьев отметила 50-летие Лэнктона в Найпро и 49-летие в Ротари, где он был бывшим президентом.

«Это красивое дерево, – сказал Лэнктон. – Япония была первой страной, которую я посетил за пределами США, поэтому приятно думать о ней таким образом».

Лэнктон отправился в Японию для участия в японско-американском студенческом альянсе во время учебы в колледже.

Джей Мюррей, президент Ротари Клинтона в то время, отметил, что Spankton воплотил обещание Ротари «служить над собой».

«Когда мне впервые представилась возможность встретиться с Гордоном, я опоздал на собрание (музея), предшествующее строительству, и там не было мест», – сказал Мюррей. «Это было несколько лет назад, и я ни в коем случае не был самым важным человеком, присутствовавшим на этой встрече. Гордон встал и физически заставил меня сесть у его головы за столом. Затем он сел на ведро».

Во время церемонии Лэнктон сохранял улыбку на лице, пообещав «попытаться сделать что-нибудь конструктивное» над собой в будущем.

Это перекликалось с тем, что он сказал в интервью элементу, когда музей собирался открыться. Когда его спросили, на что он надеется в музее, он ответил: «Пусть придет один из них». Сейчас музей привлекает людей со всего мира.

Лэнктон оставляет свою жену Джанет, на которой он женился в 1958 году, с тремя дочерьми и их семьями.

Частные панихиды с поминальной службой, запланированной на более позднее время.

Эта история будет обновлена, а также появится в выпуске «Пятница, 12 марта».