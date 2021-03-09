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Гордон Лэнктон оставил в наследство пластик, иконы и поддержку сообщества в своем родном городе.

9 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Клинтон / Вест-Боллстон – Гордона Лэнктона называют спасителем Клинтона и его иконой.

Лэнктон всегда был персонажем грандиозным для многих, кого помнили Клинтона. Это аутсайдер, который полюбил это сообщество как коренное и был принят в качестве одного из них (жители давно это понимали, потому что трудно быть принятым как Клинтон, если вы не родились здесь).

Он превратил Nypro в международную компанию по производству пластмасс, превратив свое хобби в коллекционирование русских икон во всемирно признанный музей, расположенный в центре Клинтона, и ему приписывают идею, которая превратилась в Clinton Parks and Recreation.

Лэнктон умер в воскресенье, 7 марта.Незадолго до своего 90-летия он окружен семьей.

Лэнктон, возможно, никогда не слышал о Клинтоне, штат Массачусетс, в свои ранние годы в Пеории, штат Иллинойс, но буквально все дороги проходили здесь. Но это была дорога не без объездов.

Гордон Лэнктон на своем мотоцикле во Франкфурте, Германия, 6 ноября 1956 года. Это фото из его одиночного кругосветного путешествия, которое изменило его жизнь. Это была часть его книги, "Долгая дорога к своим домам."

Лэнктон оставил армию в 1954 году и вместо того, чтобы вернуться прямо в Соединенные Штаты, он девять месяцев прыгнул на свой мотоцикл, путешествуя по Европе и Азии – путешествие, которое он задокументировал в своей книге «Долгий путь домой». Фотографии, которые он сделал, были частью прошлогодней музейной выставки. По пути он усилил свой интерес к другим странам, начал собирать, а затем вернулся в страну в поисках своего следующего приключения.

Гордон Лэнктон

Получив диплом инженера в Корнельском университете, он работал в DuPont и Stanley Works до прихода в Nypro в 1962 году в качестве генерального директора и совладельца. Он стал человеком, который так глубоко верил в Клинтона, что он стал тем, что некоторые люди считали спасителем города, следя за тем, чтобы Нипро оставался частью общества еще долго после того, как другие промышленники перешли в более крупное сообщество.

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