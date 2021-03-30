Горный университет помогает строителям повысить безопасность строительства обратной засыпки

Санкт-Петербургский горный университет Он представил новую технику компьютерного моделирования. Решение разработали исследователи, работающие в Подразделении строительства подземных и горных сооружений. Это поможет сделать более точные оценки воздействия раскопок на окружающие здания.

Для определения закономерности изменения напряжений и деформаций в системе «Earth Drill Building» использовались трехмерные цифровые модели. Установлено, что закономерности зависят от геометрической формы тел и их взаимного расположения, а также от конструктивных особенностей подпорных стен, несущих элементов котлованов фундамента, а также от условий и типов грунта.

«Отсутствие свободного пространства для застройки – распространенная проблема, с которой сталкиваются большие города, особенно мегаполисы. Следовательно, мы должны перейти к засыпке, которая несет риск повреждения зданий и сооружений вблизи строительной площадки. Нехватка свободных зон также способствует необходимость освоения космоса. Однако увеличение глубины траншей во время строительства еще больше усугубляет проблему », – говорит Василий Комолов, аспирант третьего курса кафедры механики Земли, изобретатель технологии.

С помощью новой технологии прогнозирования строители получат точные рекомендации по выбору правильного типа опор и критериев проектирования опорных конструкций и подпорных стен.

Результаты исследований Горного университета были опубликованы в журналах, индексируемых научными базами данных, в том числе Scopus и Web of Science. Научный проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований.