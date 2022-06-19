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Государство контролирует только 60% территории Буркина-Фасо: посредник ЭКОВАС | Новости

19 июня, 2022
Toma Kulikov

Недавнее убийство 89 человек в северной деревне Ситенга стало одним из самых страшных расправ в истории страны.

Посредник от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявил, что власти Буркина-Фасо контролируют лишь 60 процентов территории страны, а остальная территория находится вне контроля государства.

Мохамед Иссуфу, бывший президент Нигера, назначенный региональным блоком 15 стран посредником в Буркина-Фасо, объявил в эту субботу в Уагадугу после переговоров с военными правительственными чиновниками о графике возвращения страны к демократическому правлению.

«Сегодня 40 процентов земель находятся вне контроля государства», — сказал Иссуфу.

«Сегодня Буркина-Фасо сталкивается с многогранным кризисом: безопасностью, гуманитарным, политическим и социально-экономическим», — сказал он после переговоров с командующим военным правительством подполковником Полем-Анри Сандаого Дамиба.

В минувшие выходные 89 человек были убиты в северной деревне Ситенга в результате одной из самых страшных массовых убийств в истории страны.

«Эти очень болезненные события доказывают, насколько сложной является ситуация с безопасностью», — сказал Иссуфу.

С 2015 года Буркина-Фасо находится в эпицентре эскалации волны насилия, приписываемой повстанцам, связанным как с «Аль-Каидой», так и с ИГИЛ.

В результате насилия погибло более 2000 человек, а 1,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Новые военные правители страны, захватившие власть в январе, заявляют, что выборы состоятся в течение трех лет, и подняли ситуацию с безопасностью — страна борется с повстанческим движением — чтобы оправдать отсрочку.

Когда Дамиба сместил избранного президента Роша Марка Кристиана Каборе, он обвинил президента в неспособности адекватно противостоять насилию со стороны повстанцев и сказал, что восстановление безопасности будет его главным приоритетом.

Но кровопролитие продолжалось.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приостановило деятельность Буркина-Фасо после переворота и пригрозило карательными мерами, если ее военные правители не ускорят процесс восстановления демократии.

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