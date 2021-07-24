Гражданин Франции среди шести арестованных за заговор с целью убийства президента и министра Мадагаскара

АНТАНАНАРИВО (Рейтер) – Гражданин Франции был среди шести человек, арестованных по подозрению в причастности к заговору с целью убийства президента Мадагаскара, сообщил министр общественной безопасности острова, а второй чиновник заявил, что безопасность президента была усилена.

«Один из задержанных – француз, двое из них – с Мадагаскара и французы. Остальные трое – с Мадагаскара», – сказал Роделес Ваномизантоа Рандрианарисон на пресс-конференции поздно вечером в четверг.

В четверг прокурор Мадагаскара заявил, что полиция арестовала этих шестерых после, по словам официальных лиц, многомесячного расследования. Прочитайте больше

Патрик Раджоэлина, советник президента Андре Раджоэлина, сообщил агентству Рейтер в пятницу, что двое из задержанных ранее работали во французской армии.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что оно было проинформировано об арестах французских граждан и что они могут получить консульскую помощь, если они об этом попросят.

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина присутствует на встрече, посвященной 20-му пополнению МАР Всемирного банка, в Абиджане, Кот-д’Ивуар, 15 июля 2021 г. (Рейтер) / Люк Гнаго / File Photo Прочитайте больше

Представитель французских вооруженных сил сказал Рейтер, что не дал никаких комментариев.

Патрик Раджоэлина добавил, что неуказанные меры были приняты для усиления безопасности президента. «Доказательства конкретны, и мы определенно не относимся к этому легкомысленно», – сказал он.

Мадагаскар известен своей историей политического насилия и нестабильности. 44-летний Андри Раджоэлина был приведен к присяге в качестве президента в 2019 году после жестких выборов и обращения в Конституционный суд своего соперника.

Рахоэлина впервые пришла к власти в чрезвычайно бедной бывшей французской колонии с 26-миллионным населением в результате переворота в марте 2009 года, изгнав Марка Раваломанана. Он оставался у власти во главе переходного правительства до 2014 года.

На выборах 2019 года Раваломанана бросил вызов Раджоэлине и проиграл, заявив, что голосование было фальсифицированным.

(Отчеты Лувасуа Рабари) Дополнительный репортаж Матье Проттера в Париже; Написано Георгием Ополуца; Редакция Кевина Леви и Марка Генриха

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