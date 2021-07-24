Гражданин Франции среди шести арестованных за заговор с целью убийства президента и министра Мадагаскара

АНТАНАНАРИВО (Рейтер) – Гражданин Франции был среди шести человек, арестованных по подозрению в причастности к заговору с целью убийства президента Мадагаскара, сообщил министр общественной безопасности острова, а второй чиновник заявил, что безопасность президента была усилена.
«Один из задержанных – француз, двое из них – с Мадагаскара и французы. Остальные трое – с Мадагаскара», – сказал Роделес Ваномизантоа Рандрианарисон на пресс-конференции поздно вечером в четверг.
В четверг прокурор Мадагаскара заявил, что полиция арестовала этих шестерых после, по словам официальных лиц, многомесячного расследования. Прочитайте больше
Патрик Раджоэлина, советник президента Андре Раджоэлина, сообщил агентству Рейтер в пятницу, что двое из задержанных ранее работали во французской армии.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что оно было проинформировано об арестах французских граждан и что они могут получить консульскую помощь, если они об этом попросят.
Представитель французских вооруженных сил сказал Рейтер, что не дал никаких комментариев.
Патрик Раджоэлина добавил, что неуказанные меры были приняты для усиления безопасности президента. «Доказательства конкретны, и мы определенно не относимся к этому легкомысленно», – сказал он.
Мадагаскар известен своей историей политического насилия и нестабильности. 44-летний Андри Раджоэлина был приведен к присяге в качестве президента в 2019 году после жестких выборов и обращения в Конституционный суд своего соперника.
Рахоэлина впервые пришла к власти в чрезвычайно бедной бывшей французской колонии с 26-миллионным населением в результате переворота в марте 2009 года, изгнав Марка Раваломанана. Он оставался у власти во главе переходного правительства до 2014 года.
На выборах 2019 года Раваломанана бросил вызов Раджоэлине и проиграл, заявив, что голосование было фальсифицированным.
(Отчеты Лувасуа Рабари) Дополнительный репортаж Матье Проттера в Париже; Написано Георгием Ополуца; Редакция Кевина Леви и Марка Генриха
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