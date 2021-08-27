Гран-при Майами принял на работу бывшего президента Гран-при Абу-Даби / России

Ричард Керриган, бывший президент Абу-Даби и россиян, был объявлен новым генеральным директором Гран-при Майами.

После окончательного преодоления сильного местного сопротивления, Гран-при Формулы-1 в Майами в рамках 10-летнего контракта был подтвержден с первым стартовым спринтом в 2022 году.

Уличная трасса будет проходить вокруг стадиона Hard Rock Stadium Miami Dolphins, и Керриган возглавляет список дат, поскольку он намеревается использовать свой опыт в этой новой должности у руля Гран-при Майами.

Керриган прошел путь от механика до члена управленческой команды Toyota Team Europe в Кельне, а также сыграл ключевую роль в работе Toyota «24 часа Ле-Мана».

Он также сыграл большую роль в формировании команды Toyota в Формуле 1, в конечном итоге став руководителем команды, где он курировал все аспекты экипировки.

Затем, в 2008 году, он перешел на роль консультанта промоутеров по гонкам и треку, начиная с Гран-при Абу-Даби который дебютирует в календаре Формулы-1 в 2009 году.

Позже он работал с Гран-при России на Сочи Автодроме.

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«Майами был местом мечты для гонок Формулы 1 на протяжении многих лет, и для меня большая честь принять на себя роль генерального директора», – заявила Керриган.

«Работа на самом динамичном спортивном рынке в мире, США, и присоединение к команде, поддерживаемой глобальными талантами в Miami Dolphins, означает, что я по понятным причинам взволнован потенциалом того, чего мы можем достичь вместе, когда мы приветствуем F1 во Флориде в 2022 году».

Управляющий партнер Miami GP Том Гарфинкель добавил: «У нас высокие стандарты того, что мы ожидаем предоставить в Майами командам Формулы 1, гонщикам, спонсорам и болельщикам.

«Первая цель – провести отличные гонки, и мы думаем, что строим трассу, которая обеспечивает именно это.

«Нам повезло, что мы можем пригласить кого-то с опытом Ричарда, чтобы возглавить тщательно подобранную команду с проверенными результатами для создания лучших гоночных трасс и впечатлений для фанатов».

Другие важные пополнения в команде менеджеров Гран-при Майами отражают желание экспериментировать с управлением и развитием стадионов Формулы-1.

Марк Бойд [Australian and Vietnam GPs] Прибыл на должность вице-президента по операциям Эшли Дэвис. [Australia and Vietnam] стал вице-президентом по стратегии, а Энди Бевин стал [Abu Dhabi] Его назначили спортивным директором.

Стефано Доменикали, генеральный директор и генеральный директор Формулы-1, сказал, что майское место в календаре является целью Гран-при Майами в 2022 году.

«Мы можем подтвердить, что долгожданный Гран-при Майами состоится в первой половине мая, и спрос на билеты высок, хотя продажи официально не начались», – цитировался он ранее. гонщик.