Графические процессоры GeForce замедляются после установки обновления Windows 11 2022

Некоторые пользователи видеокарт Nvidia GeForce заметили серьезные проблемы с производительностью после установки обновления Windows 11 2022 (также известного как Windows 11 22H2), которое Microsoft выпустила для широкой публики ранее на этой неделе. как таковой Об этом сообщает Bleeping Computer.Затронутые пользователи испытывают заикание, несогласованность кадров и отставание даже на быстрых компьютерах с современными компонентами.

нвидиа Говорит Проблема вызвана тем, что некоторые новые функции отладки графики Windows были случайно включены.

Компания Публично признать проблему И она выпустила новую бета-версию программного пакета GeForce Experience, которая, по ее словам, должна быть исправлена. Это означает, что проблема связана с подключаемым модулем Nvidia, а не с самими драйверами GeForce; Если вы устанавливали драйверы без GeForce Experience, вы могли вообще не заметить замедления.

Именно из-за подобных ошибок Microsoft выпускает основные обновления Windows поэтапно, начиная с небольшой группы ПК и работая за границей. Компания усвоила этот урок еще в эпоху Windows как службы, когда возникали такие проблемы, как Неработающие веб-камерыИ потеря данныхИ отключенные приложения Это произошло в начале публичного выпуска важных обновлений функций.