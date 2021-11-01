Грета Тунберг опротестовала прибытие в Глазго на COP26

Грета Тунберг также присоединилась к десяткам протестующих на улицах за пределами города. Конференция ООН по климату в Глазго В понедельник онлайн-петиция, которая помогла начать, быстро собрала более миллиона подписей.

Открытое письмо г-жи Тунберг и других молодых климатических активистов, в том числе Ванесса НакатеДоминика Ласота и Митци Тан – Они обвинили политических лидеров в измене за то, что они не достигли своих собственных целей по борьбе с глобальным потеплением.

«Прямо сейчас мировые лидеры встречаются для проведения исторических переговоров по климату, но обещания без реальных действий их больше не убьют», – сказала г-жа Тунберг. «Мы катастрофически далеки от критического целевого показателя 1,5 ° C, но правительства повсюду все еще ускоряют кризис, тратя миллиарды на ископаемое топливо».

Влияние молодежной кампании г-жи Тунберг было очевидно в конференц-залах, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позаимствовал из своего сурового обвинения политическим лидерам.