Грета Тунберг опротестовала прибытие в Глазго на COP26

Грета Тунберг также присоединилась к десяткам протестующих на улицах за пределами города. Конференция ООН по климату в Глазго В понедельник онлайн-петиция, которая помогла начать, быстро собрала более миллиона подписей.
Открытое письмо г-жи Тунберг и других молодых климатических активистов, в том числе Ванесса НакатеДоминика Ласота и Митци Тан – Они обвинили политических лидеров в измене за то, что они не достигли своих собственных целей по борьбе с глобальным потеплением.
«Прямо сейчас мировые лидеры встречаются для проведения исторических переговоров по климату, но обещания без реальных действий их больше не убьют», – сказала г-жа Тунберг. «Мы катастрофически далеки от критического целевого показателя 1,5 ° C, но правительства повсюду все еще ускоряют кризис, тратя миллиарды на ископаемое топливо».
Влияние молодежной кампании г-жи Тунберг было очевидно в конференц-залах, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позаимствовал из своего сурового обвинения политическим лидерам.
«Все обещания будут ничем иным, как такими-то и такими-то, если мы не выполним заявление, – сказал Джонсон.
18-летняя Тунберг не планирует выступать на 12-дневном саммите, который начался в воскресенье. Активист, чьи одиночные забастовки в 2018 году помогли разжечь глобальное молодежное климатическое движение, был быстро окружен шумной толпой после того, как вышел из ворот на Центральном вокзале Глазго. Видео подчиненный Сцена Размещено в социальных сетях.
Судя по видео, она не разговаривала с окружающими. Она держала голову на земле и следовала за полицейскими, которые сопровождали ее через толпу, в которую, похоже, входили фотографы, молодые люди и горячий мужчина, обвинявший собравшихся.
“Имейте немного сочувствия, – сказал он фотографу в одном из Видео.
Другой мужчина сказал: «Дайте ей пространство». это неправда.”
Миссис Тунберг Он сказал BBC В интервью на прошлой неделе она сказала, что официально ее не приглашали для выступления на саммите. Она добавила, что, по ее мнению, организаторы саммита не пригласили много молодых ораторов, потому что «они могут бояться, что, если они пригласят много« радикальных »молодых людей, это может испортить их голос», – сказала она, используя кавычки.
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