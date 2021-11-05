Грета Тунберг привлекает тысячи людей в Глазго на протест молодежи COP26

В пятницу тысячи протестующих прошли по улицам шотландского города, многие из них несли знаки, предупреждающие о воздействии высоких температур и экстремальных погодных явлений.

Молодой филиппинский защитник климата Ян Кармель Гильермо сказал собравшимся, что саммит стал «решающим моментом» в климатическом кризисе.

Восемнадцатилетняя активистка кампании Грета Тунберг должна была поговорить с протестующими позже, более чем через три года после того, как она основала школьное забастовочное движение «Пятницы во имя будущего», которое стимулировало действия молодежи по борьбе с изменением климата.

Толпы скандировали «Нас не остановить, другой мир возможен» и другие лозунги, пытаясь привлечь внимание возле места проведения. Большое полицейское подразделение заполнило толпу, которая росла все утро.

Дейзи Дикин, 7-летняя девочка из Глазго в сопровождении своей матери Изабель, сказала, что хотела приехать на протест, чтобы увидеться с Тунбергом. «Она спасает мир от изменения климата», – сказала она CNN, держа плакат с надписью «Спасите нашу планету». «Наши родители умрут от старости. Наши дети умрут от изменения климата», – предупреждает баннер 22-летней Майи Рансимен, которая родом из Техаса и сейчас живет в Глазго. ‘Я здесь, чтобы подтолкнуть мировых лидеров к [climate] Действующая политика защищает мир на будущее ». Во время мероприятия молодые климатические лидеры со всего мира представили Глобальный молодежный манифест делегатам высокого уровня, воспользовавшись возможностью высказать точку зрения молодежи на саммите высокого уровня. Гильермо сказал, что молодые люди «традиционно полностью исключены из переговоров по глобальному климату». Но в пятницу в центре внимания саммита была и молодежь. Темой пятого дня мероприятия была «Молодежь и расширение прав и возможностей общества», поскольку лидеры стремятся обратиться к более молодой аудитории по всему миру, продвигаясь вперед в переговорах. READ Лидеры Судана заявили, что помешали попытке государственного переворота «Я все время разговариваю с разочарованными людьми и считаю себя разочарованными», – сказал посланник США по климату Джон Керри в ответ на протесты за рубежом. Лидеры объявлены на данный момент Серия климатических обещаний на конференции , включая обязательство по вырубке лесов, сделку по углю и план по прекращению инвестирования государственных денег в проекты по ископаемому топливу за рубежом. Но многие молодые активисты призывают к более радикальным обязательствам, и ООН предупреждает, что Мир недостаточно быстро адаптируется к климатическому кризису. 14-летняя Корделия Мюррей Браун сказала CNN, что она пропустила школу, чтобы присутствовать на акции протеста, и раскритиковала мировых лидеров за поездку на саммит. «Хорошо, что лидеры здесь, но это также подрывает цель, потому что все они взяли самолеты, чтобы прилететь сюда … Я думаю, что теперь есть достаточно людей, чтобы их слушать. Я думаю, они дают обещания, которые они знают, что могут». т держать. “ 18-летняя Пруденс Стамп добавила: «Я разочарована. Я просто хочу, чтобы они делали то, что обещают». Речь Тунберг в пятницу прозвучала после недели, когда на нее напали сторонники и представители средств массовой информации. В понедельник активистка присоединилась к другим участникам кампании «Пятница для будущего» на демонстрации в Фестивальном парке Глазго, недалеко от саммита ООН по климату, где она снова высмеяла политиков за их бездействие в отношении климата. Она сказала, что политики и делегаты, собравшиеся на переговорах КС, «делали вид, что серьезно относятся к нашему будущему». «Изменения не будут происходить изнутри. Это не руководство, это руководство», – добавил Тунберг, имея в виду группу протестующих, собравшихся снаружи. Она продолжила: «Вот как выглядит лидерство. Больше никакой ерунды, никакой эксплуатации людей, природы и планеты … Больше того, что они делают внутри». READ Фердинанд Маркос-младший участвует в президентской гонке на Филиппинах