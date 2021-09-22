Греции нужно оглянуться на свое славное прошлое эпохи Возрождения

Греки должны обратить свои взоры и умы к своим древним предкам за вдохновением и знаниями, потому что наука и цивилизация Древней Греции заложили основы нашего мира.

Автор: Эваггелос Валлианатос

200 лет современной греческой истории отражают жизни людей, пытающихся быть свободными.

После четырех веков унизительной турецкой оккупации греки выступили против постнаполеоновского «Священного союза» и режима господина-раба в Европе в пользу турок и других тиранов. В ходе греческой революции, начавшейся в 1821 году, они до упора сражались с турецкими войсками, обученными европейцами и боевиками из Европы, побеждая их большую часть времени.

В октябре 1827 г. смущенные европейские державы (Англия, Франция и Россия) наконец вмешались и разбили турецко-египетский флот в Наварино, Пелопоннес, способствуя достижению Греции политической независимости.

В 1828 году Россия начала войну с Турцией не от имени греческих революционеров, а потому, что султан препятствовал проходу русских кораблей через Дарданеллы. Россия победила, и по Адрианопольскому договору 1829 года Греция стала независимой страной.

Иоанн Каподистриас

Первым президентом Греции был выдающийся грек по имени Иоаннис Каподистрия с греческого ионического острова Керкира. Получил медицинское образование в Италии. Он занимал самые высокие политические посты в Соединенных Штатах на Ионических островах, первом независимом греческом государстве. Он был настолько великим дипломатом, что сыграл важную роль в обеспечении независимости Швейцарии. Кроме того, он занимал пост министра иностранных дел России.

Без сомнения, Каподистрия был лучшим греческим политиком современности. Он понимал политику Европы. Канцлер Австрийской империи Клеменс фон Меттерних не согласился с ним. Видение Европы Меттернихом включало увековечение турецкого авторитаризма в юго-восточной Европе, включая Грецию. С другой стороны, Каподистрия оправдал греческую революцию. В целом Каподистрию доверяли высшие дипломаты Европы и российский царь.

Он был патриотом, пытавшимся заложить основы политической свободы в опустошенной и голодной Греции. Зарплату себе не платил. Он использовал все свое богатство на благо Греции. Он не хотел иностранного вмешательства. Он сосредоточился на том, чтобы сделать Грецию самостоятельной и способной защищать свои границы.

Его политика возмутила иностранные державы и коррумпированные греческие элиты, которые зависели от иностранцев. В 1831 году два брата из Мани, к югу от Пелопоннеса, убили Каподистрию. Они ненавидели его за нарушение их турецких обычаев налогообложения людей и удержания налогов. Также вероятно, что британцы, которые не хотели независимости Греции, могли указать на это вопиющее политическое убийство.

Греция после Каподистрии

После 1831 года иностранцы стали партнерами нескольких греческих семей в управлении страной. Они послали европейских королей, ссудили деньги обанкротившемуся греческому государству, спонсировали перевороты, вторглись в страну и оккупировали ее. Во время Второй мировой войны немцы практически уничтожили Грецию.

Эти унижения продолжались после Второй мировой войны и Гражданской войны 1945-1949 годов. Убийство братьев началось с идеологий и практик коммунизма, крайней нищеты и иностранного влияния. Греки, которые работали с немецкими оккупантами, сражались с греками, которые сопротивлялись немцам. Многие борцы коммунистического сопротивления обнялись. Британцы поддерживали и боролись с обоими. Американцы последовали британской модели.

Американская мощь

Американцы усугубили боль войны в Греции своим произвольным и безрассудным выбором Турции в качестве союзника. Как и европейцы до них, они были убеждены, что могут контролировать исламское государство с его собственными амбициями вернуться к прежнему имперскому влиянию.

Таким образом, американцы придумали Грецию и Турцию как один и тот же антироссийский и антикоммунистический альянс, который идет с сокращениями НАТО. Американцы (по восторженному, но безмолвному согласию после Второй мировой войны, ослабившей Англию) пошли еще дальше и показали, кто будет новым президентом в Средиземноморье.

В 1967 году американцы поддержали государственный переворот в Афинах. К 1974 году они решили, что половина Кипра должна быть передана Турции. Чтобы предотвратить войну между Грецией и Турцией, американцы приказали греческим генералам вывести свои оборонительные силы с Кипра и благословили турецкое вторжение на Кипр.

Действия Америки против Греции оказали драматическое влияние на ускорение упадка страны. Греческие политики хорошо усвоили американский урок. Они не хотели страдать от того, что их предки перенесли от рук Рима.

В 146 г. до н.э. римляне сделали Коринф примером своего гнева. Подобно Карфагену в Финикии, римская армия расчленила коринфский мрамор мрамором. Затем они сослали большинство греческих лидеров на двадцать лет в Рим.

Америка в двадцатом веке не должна была обезглавливать Грецию, лидеры которой получали образование в американских университетах. У нее была большая рыба для жарки – Коммунистический Интернационал.

Коммунизм в сознании американских лидеров

Америка все еще отравлена ​​коммунизмом, и ее правительственные представительства находятся в России и Китае. Россия и Китай отказались от первоначальной доктрины классовой войны. Тем не менее им нравится верить, что они – сверхдержава, которая бросает вызов первой из всех американских концепций.

Эта имперская одержимость, даже без коммунистических противников, по сей день остается облаком, омрачающим умы американских лидеров. Они наказали Грецию и отдали Турции то, что принадлежит им только Греции, что явно несправедливо и враждебно.

Играем в игры с Исламской Турцией

Они также продолжают европейскую политику игры с действительно враждебной Турцией. Передача Турции половины Кипра не делает Турцию другом Америки.

Исламская Турция веками манипулировала европейскими державами. Его стратегические цели на двадцать первый век угрожают интересам Греции, Европы и Америки. Турция хочет весь Кипр и, возможно, все греческие острова в Эгейском море. Такая повестка дня почти наверняка спровоцирует войну и подорвет, если не распад, НАТО.

Имперский фактор

Как и Римская империя, Соединенные Штаты барахтались, как слепой гигант, по всему миру, тратя огромные суммы, нанося огромный «побочный» ущерб и проигрывая одну за другой войны: Корея, Куба, Вьетнам, Камбоджа, Ирак и Афганистан.

Греция в первую очередь

Пора Греции пересмотреть свою зависимость от Америки и европейских держав. Долговой кризис показал, что эти западные страны жестоко обращались с Грецией. Они заставили ее отказаться от национального суверенитета. Другими словами, они подтолкнули Грецию к статусу колонии – и того хуже. Невозможно поверить, что им снова могут доверять.

Конечно, все меняется. Греция не откажется от установления искренних отношений ни с одной страной. Напротив, если в первую очередь думать о себе и о настоящей независимости, то это вызовет восхищение Америки и всего мира. Все страны так делают.

Грекам нужно было обратить свои взоры и умы к своим древним предкам за вдохновением и знаниями. Греческая наука и цивилизация заложили основы нашего мира.

Греки двадцать первого века также могут пожать мудрость этих мыслителей древней Греции: Гомера, Гесиода, Фалеса, Анаксимандроса, Пифагора, Парменида, Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита, Гиппократа, Геродота, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Феофер, Евклид, Евдокс Книдский, Аполлоний Пергский, Аристарх Самосский, Ктесибий, Филон, Оппиан, Герофил, Архимед, Эратосфен, Гиппарх, Полибий, Посейдоний, Диоскурид, Страболосон Александрийский и Галенский, Галенский.

Сохранившиеся работы этих музыкантов из Древней Греции наполнены гением, породившим эпическую поэзию, мифологию, театр, астрономию, математику, философию, демократию, историю, биологию, ботанику, фармакологию, научную медицину, технологию и инженерию.

Западные ученые веками изучали этих музыкантов. Не пора ли современным греческим ученым подражать своим западным коллегам? Не то чтобы они не знали своих предков из Древней Греции. Они есть. Однако они должны изучить их и взглянуть на них новым видением: как возродить их идеи и оживить только свои собственные на благо своей страны – в политике, войне, науке, литературе и цивилизации. Такой подход обеспечил бы вступление греков в эпоху Возрождения – наконец.

Более того, у греков в 2021 году есть более недавние известные предки, такие как Адамантиос Кораес, который связал их с Гомером, Гиппократом, Платоном и Аристотелем. Таблетки разожгли греческую революцию.

Иоаннис Каподистриас – еще один маяк политической и патриотической мудрости. Он сказал, что полагается на собственные силы и ставит интересы Греции превыше всего. Союзники – это здорово, но не ждите, что они защитят вас или ограничат ход войны Турции против вас.

Начните эту трансформацию с разоблачения бессмыслицы о военном превосходстве Турции. Начните эту дискуссию прямо в греческих военных академиях, университетах, СМИ и школах. Греки должны вернуть себе уверенность в себе. Они должны деколонизировать свой разум. Излишне говорить, что они должны сделать свою армию как можно лучше.

Греки нанесли поражение Персии, крупнейшей империи в древнем мире – дважды, в 490 и 480 годах до нашей эры, когда они вступили в войну с Древней Грецией. Полтора века спустя, в 333 году до нашей эры, Александр Великий завоевал Персию. В 1940-1941 годах древние греки выиграли первое сражение Второй мировой войны, разгромив гораздо более многочисленную итальянскую армию.

Греки должны избрать правительство национального единства, этно / грекоцентричное и полностью посвященное защите греческой свободы, национальных интересов и независимости.

Отказаться Этномедины (Греки, ненавидящие Грецию). эти СлоновПредатели распространяют свою ненависть под обманчивыми именами и методами, связанными с иностранными интересами.

Америка и ее партнеры по НАТО должны понять, что Греция несет ответственность за изгнание Турции с Кипра. Если они уважают национальные границы и права человека и хотят поддерживать мир в Средиземноморье, им следует присоединиться к Греции и потребовать вывода турецких войск с Кипра, в то время как Кипр, в конце концов, станет единым целым с Грецией.

Союз Эллады сейчас, как и в прошлом, как и в Древней Греции, будет непобедимым. Греки сражались в битве при Саламине в 480 г. до н.э. и во время греческой революции 1821 г. за свободу или смерть.

Новая Эллада станет силой стабильности и цивилизации в Средиземноморье и во всем мире.

Эваггелос Валлианатос, доктор философии, преподает в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. У него сотни статей и 6 книг. Его последняя книга исследует богатую эллинскую традицию науки и техники: «Антикиферский механизм: история греческого компьютерного гения и его кончина» (готовится к печати, Universal Publishers, 2021 г.).