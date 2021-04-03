Итальянский подросток Янник Сенер обогнал седьмого посева Испании Роберто Баутиста Агута на Miami Open в пятницу, чтобы назначить встречу с Хубертом Хоркачем в крупнейшем финале его футбольной карьеры.

Сенер, который дошел до четвертьфинала French Open в прошлом году, победил Баутиста 5-7, 6-4, 6-4 и стал четвертым подростком, вышедшим в финал среди мужчин в 36-летней истории чемпионата Miami Masters Championship.

Польский клуб Horcache с 26-м номером выиграл вторую игру подряд над топ-10, победив россиянина Андрея Рублева, занявшего четвертое место, со счетом 6-3 6-4.

После победы в четвертьфинале над Стефаносом Циципасом, занявшим второе место, Хоркач стал первым игроком, выигравшим матч у Рублева на турнире.

Это первый раз, когда он одержал 10 крупнейших побед на одном турнире.

19-летний Сенер сыграл в третий раз в 1000 Masters, присоединившись к чемпиону 1990 года Андре Агасси, занявшему второе место Рафаэлю Надалю 2005 года и победителю 2007 года Новаку Джоковичу в финале Майами.

«Сегодня мы оба показали отличный теннис, – сказал Сенер. «Это было нелегко. Было также немного ветрено. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением».

Сеньер одержал свою восьмую победу в карьере над 20 лучшими участниками и подтвердил, что на следующей неделе поднимется на 25-е место в списке ATP Top 25, несмотря на то, что почти разбил ракетку в напряженном втором сете.

«Иногда ты расстраиваешься, но просто пытаешься сохранять спокойствие, а я обычно такой», – сказал Сенер. «Иногда вам нужно кричать или делать что-то еще, но не ломайте ракетку. Пожалуйста, позвольте мне не сломать ракетку».

Синнер добивается своего третьего титула ATP после прошлого года в Софии и февраля на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Как бы он ни был увлечен выходом в финал, он сохранял долгосрочную перспективу того, что это значит для его карьеры.

Сенер сказал: «Подобные вещи могут вам очень помочь. Приятно быть здесь в финале, но это ничего не значит».

«Дорога очень длинная, и я хочу, чтобы вы поправлялись день ото дня и смотрели, что будет дальше».

История продолжается

Баутиста, нокаутировавший россиянина Даниэля Медведева в четвертьфинале, пропустил свой второй финал ATP Masters 1000 после 2016 года в Шанхае, где он проиграл британцу Энди Мюррею.

– Сохраняя простоту –

Баутиста Сенер прорвался, чтобы открыть, затем отразил два брейк-пойнта и сохранил преимущество 2: 0. Но Сенер сломал любовь в шестой игре, сыграв со счетом 3: 3.

Испанец снова выиграл 6-5, когда Синнер забил наотмашь и поймал сет вторым эйсом через 51 минуту.

Во втором сете Сенер отыграл четыре брейк-пойнта в седьмой игре, чтобы сохранить устойчивость, но послал удар слева при первой возможности подачи брейка в восьмом матче, поскольку Баутиста сохранил счет 4-4.

Синнер поймал и сломал его, когда испанец нанес удар слева в сетку, чтобы форсировать третий сет.

Баутиста сломил любовь к 2: 1 в решающем сете, но Сенер вернулся, чтобы одержать победу и обеспечить себе место в топ-25 ATP на следующей неделе.

«Я попытался отправить меня после второго сета, может быть, немного глубже», – сказал Сенер. «Я стараюсь сделать свою игру простой и сделать ее наилучшим образом, поэтому я очень счастлив сегодня».

Гуркач, который уже одержал одну победу в этом сезоне на Дельрей-Бич в январе, вышел в первый финал Masters 1000 в своей карьере.

«После того, как я выиграл титул в начале года, у меня было два сложных матча, – сказал Хоркач. «Я просто пытался улучшить свою игру».

Хоркач забил восемь эйсов и трижды сломал Рублева, нарушив подачу только один раз за часовой и 27-минутный матч.

Помимо контроля подачи, Horkcache ударил по ряду победителей в ответных ударах больше, чем россиянин.

«Он сделал несколько потрясающих снимков, – сказал Хоркач о Роблёве. «Я смог сыграть наотмашь, чтобы получить преимущество в розыгрышах».

Рублев изо всех сил пытался выжить в первом сете, прежде чем Хоркач добил его сильным ударом в шестом сете.

Во втором сете Гуркач вырвал победу в своем третьем очке в матче с кросс-нападающим, который заблокировал Рублева.

Гуркач и Синнер – товарищи по команде в парном разряде, поэтому хорошо знают матчи друг друга.

«Это будет интересная игра», – сказал Хоркач.

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