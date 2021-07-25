Грузия и Россия выиграли греко-римское золото на чемпионате мира среди кадетов

Грузия и Россия выиграли две золотые медали в греко-римской дивизии на шестой день чемпионата мира по борьбе среди кадетов в Будапеште.

Юга Джавакаце из Грузии завоевал золото в мужской категории до 48 кг, победив в финале турецкого борца Сервета Анги.

Казахстанец Юсеф Ашрабов победил россиянина Павла Борисовича Пондера за бронзу, а азербайджанец Фраим Мустабаев выиграл бронзу у американского борца Отто Эллиотта Блэка.

Ачико Полкватсе из Грузии выиграл второе золото своей страны в соревнованиях среди мужчин до 80 лет над россиянином Камалуддином Макомотовым.

Иван Сайбанев из Украины и Джоджу Самодов из Азербайджана обыграли шведа Хамзу Сертконли и казахстанца Байта Корканова и завоевали бронзу соответственно.

Первое золото России в весовой категории до 55 кг было получено после того, как Валери Мангудов обошел американца Кори Дэниэла Лэнда в финале.

# РестлБудапешт Результаты соревнований за медаль GR 110 кг Аниданил Сасовников 🇷🇺 df Никита ОВС Яников 9, 9-0 Af Rafael Zigernis 🇬🇷 df Arthur BOICHUK 9, 9-4

“Артур Саркисян Джеймс df Джеймс Маллен 🇺🇸, via Fall – United World Wrestling (рестлинг) 24 июля 2021 г.

Тамаджи Клонди из Грузии победил индийскую рупию, а турецкий Перати Инак победил кыргызстанца Жандоро Мирсалева за бронзовые медали.

Даниил Цовников выиграл второй матч после победы над немцем Никитой Овжаниковым в финале среди мужчин до 110 кг.

Греческий борец Рафаэль Кирнис и Артур Саркисян из Чехии завоевали бронзовые медали, победив Артура Бойсука из Украины и Джеймса Энтони Маллена III из США.

Украинец Имет Кушотзе завоевал сегодня вторую золотую медаль, победив грузина Анри Путракратса в финале среди мужчин в весовой категории до 65 кг.

Анкит Гулиа из Индии выиграл бронзу у казахстанца Дейра Амангальди, за ним последовала Нихат Кара из Турции, занявшая третье место, победив шведского борца Карла Эдвина Хьюго Попа.