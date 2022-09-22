Группа мониторинга сообщила, что сотни человек были арестованы на акциях протеста по всей России после объявления региональной мобилизации.

Полицейские дежурят в Новосибирске в среду. (Ростислав Нетисов/AFP через Getty Images)

По данным независимой мониторинговой группы ОВД-Инфо, по всей России за подавление антивоенных протестов в двух десятках городов задержано более 500 человек.

Во время протестов в Санкт-Петербурге было арестовано около 100 человек.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале ОВД-Инфо, видно, как полиция Санкт-Петербурга применяет дубинки против протестующих. На видео видно, как полиция пытается сдержать толпу у Исагиевского собора за барьерами под скандирование «сбор запрещен».

Видео в социальных сетях, опубликованное CNN, показало протесты в нескольких городах, в каждом из которых участвовало несколько десятков человек.

На кадрах из Москвы видно, как протестующих уводит полиция на демонстрации в центре города.

На видео, опубликованном журналистом московского интернет-издания The Village, видно, как десятки людей на Арбатской улице скандируют «Отпусти его».

Также появилось видео из Екатеринбурга о столкновениях между милиционерами и протестующими.

По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 20:00 мск в 30 городах России задержано 535 человек.

По данным ОВД-Информации, задержания проходили в Иркутске и Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Улан-Удэ, Томске, Уфе, Перми, Белгороде и Москве.

Прокуратура Москвы выступила с заявлением в среду, предостерегая граждан от участия в демонстрациях, которым грозит до 15 лет лишения свободы.