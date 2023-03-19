Губернатор Лагоса переизбран в результате победы правящей партии Нигерии | Новости выборов

Бабаджиде Санво-Олу из Прогрессивной партии Конгресса возглавил голосование с явным отрывом от своего ближайшего соперника из Рабочей партии.

Цифры показали, что губернатор Лагоса ловко выиграл переизбрание в местном голосовании с низкой явкой, ознаменовав победу правящей партии Нигерии всего через несколько недель после того, как коммерческий капитал поддержал оппозицию на спорных президентских выборах.

По данным Независимой национальной избирательной комиссии (INEC), действующий президент правящей партии Прогрессивный конгресс (APC) Бабаджиде Санво-Олу получил более 736 000 голосов после подсчета бюллетеней в округах, представляющих 95 процентов электората в воскресенье.

По данным Независимой национальной избирательной комиссии, его ближайший соперник, представитель лейбористской партии Гбадебо Родс-Фавор, получил 292 000 голосов.

Явка составила лишь небольшую часть от семи миллионов зарегистрированных избирателей в крупнейшем мегаполисе Африки с населением более 20 миллионов человек.

Выборы в Лагосе стали кульминацией гонки за влиятельные губернаторские посты в 28 из 36 штатов Нигерии, а также в собрания штатов по всей стране.

Ожидалось, что гонка в Лагосе завершится после того, как кандидат от оппозиционной Лейбористской партии Питер Оби набрал большинство голосов в штате во время спорных президентских выборов в прошлом месяце, на которых победила Паула Тинубу из APC.

Сам Тинубу является бывшим губернатором Лагоса, который руководил штатом с 1999 по 2007 год и с тех пор сыграл важную роль в выборе своих преемников, включая Санво-Олу.

Оби сказал, что массовые фальсификации лишили его победы, а политические аналитики говорят, что его поведение на президентских выборах в прошлом месяце могло отбить у некоторых избирателей желание участвовать в субботних региональных опросах.

Некоторые официальные лица из Независимой национальной избирательной комиссии, представившие результаты в Лагосе в воскресенье, сообщили, что некоторые урны для голосования были украдены, но сказали, что это не было настолько широко распространено, чтобы повлиять на исход голосования.

Голосование было отложено до воскресенья на 10 избирательных участках в районе Лагоса после разногласий между представителями Независимой национальной избирательной комиссии и избирателями по поводу расположения избирательных участков. Окончательные результаты ожидались позднее.

Правители обладают большим влиянием в самой густонаселенной стране Африки, и их поддержка может помочь определить, кто станет президентом.

Некоторые правители руководят государствами, чьи годовые бюджеты больше, чем у некоторых небольших африканских государств. Годовой бюджет Лагоса составляет 4 миллиарда долларов.

В северо-восточном штате Адамава, консервативном штате с мусульманским большинством, сотрудники избирательных комиссий подвели итоги после гонки, в ходе которой губернатором могла быть избрана первая женщина в Нигерии.

Избиратели все еще голосовали в двух районах нефтедобывающего штата Риверс, где Независимая избирательная комиссия не предоставила материалы для голосования.