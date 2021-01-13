Одна среда, когда Дональд Трамп Пытаясь преодолеть свое неоспоримое поражение на ноябрьских выборах, он подстрекал жестокую толпу фашистского типа к нападению на Капитолий, нарушая закон, порядок, дисциплину и этику. В Москве на праздники, я сожалею, что был вдали от моего родного города Нью-Йорка, готовый выйти на улицы, чтобы защитить старейшую в мире демократию. Во-вторых, в 1991 году жесткие коммунисты задержали президента СССР. Михаил Горбачев В результате неудачного переворота попытка свергнуть Советский Союз из демократической перестройки (реструктуризации). Тогда я был на другом конце света, в Нью-Йорке я хотел быть в Москве, я ускорил приход новой России. Но эти географические различия заставили меня подумать о некоторых точках сравнения.

Два драматических события не равны ни в истории, ни в политике. Тем не менее, причины их возникновения не сильно различаются – мировоззрение одной части страны прямо противоположно другой – и последствия в Соединенных Штатах могут быть такими же долгосрочными и глубокими, как и в России.

В России попытка государственного переворота со стороны тех, кто пытался защитить Советский Союз, спровоцировала разрушение коммунистической империи и позволила прекратить демократические изменения. Тем не менее, демократия так и не пришла – несмотря на то, что свободные рынки действуют в дикой природе, ведущие к хаотичному и коррумпированному переходу, стране не удалось создать работающую систему правил, положений, сдержек и противовесов. Снижение безопасности экономики и полный отказ от советского прошлого – несмотря на отказ масс от коммунистической идеологии, многие не желали отказываться от своего жизненного опыта – были вызваны. Владимир Путин На переднем крае. Его обещание порядка и национального самоуважения можно только приветствовать, и с годами его правительство стало более коррумпированным, чем когда-либо, не говоря уже о том, что свобод теперь меньше. Тем не менее многие россияне выступали против Горбачева и хотели, чтобы заговор против него увенчался успехом, защищая таким образом Советский Союз. Несколько 75% Теперь верю, что советское время было «великим временем», которое дало «стабильность и надежду». В нем было много ностальгии, но блестящее воспевание прошлого Путина (включая советские рекорды во Второй мировой войне или советские достижения в космосе (не случайно спутник Спотник был назван в честь российского патриота вакцины Govt-19)) имеет много поклонников.

Ситуация в Соединенных Штатах – более чем 200-летняя история демократии, конституционного права и действующих институтов – другая, но раскола быть не должно, и если американские лидеры будут вести себя плохо, как Россия, страна может стать еще больше.

Джо Байден Настаивает «Сцены хаоса в Капитолии указывают не на то, кто мы такие», а на «небольшое количество экстремистов, преданных противозаконным действиям». Трампизм – это форма американского заблуждения тех, кто говорит «мы не такие». В отличие от путинского национализма, в американской жизни есть и диктаторская сторона. Он питается тем, что находит повсюду врагов и создает заговоры, чтобы скрыть свои недостатки. Он принимает пытки заключенных на «черных платформах» по всему миру, терпит расистские убийства или признает Гитлера женщиной Конгресса. Мэри Миллер Готово На митинге на прошлой неделе. Трамп вызвал возмущение среди белых людей против «других», часто публикуя в Твиттере заявления, которые кажутся подстрекательством к насилию, задолго до того, как его банды нападают на Капитолий. Он постоянно давал, «произнося тихую часть вслух» Миллион Американцы с белым национализмом видят свою лицензию в реализации своих самых нативистских, диктаторских и радикальных импульсов. Что еще хуже, многие политики-республиканцы думали, что такое поведение сделает все возможное, чтобы поставить партию в приоритет с большевиками.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин разговаривают после неудавшегося переворота 1991 года. Автор Питер Тернли / Corbis / VCG / Getty Images.

У каждой нации есть достойное правительство. Благодаря самоопределению Соединенных Штатов как города, сияющего на горе, многие люди в стране – большинство из них белые – считают это неправильным и превосходным. Трамп, сын Соединенных Штатов, заявил, что он в основном Америка, хотя он вывел идею американского господства на совершенно новый и воображаемый уровень.

Миллионы его сторонников живут в мире силы и борьбы, который он построил для них. Отказываясь признать победу Байдена, их не убедят сладкие разговоры о том, что Америка «движется» без учета виновных и ведет вместе с членами своей собственной партии, Республиканской партии.

В 1991 году лидеров государственного переворота советского режима обвинили в государственной измене, а затем их провозгласили патриотами, отражающими взгляды маргинализованных и неправильно понятых социальных изменений. В Соединенных Штатах был подобный процесс, но, в отличие от патриархальной России, вина зависит от воли властей, и у них есть законы. Юридическая попытка Трампа помешать выборам Побежден. Сторонникам президента понравилось его послание «закон и порядок». Те, кого яростно агитировали против недавних судебных решений по этой логике, должны принять реальные последствия – тюремное заключение, потеря работы и многое другое. Шок и недоверие – даже стыд – сияющий город действует как анархическая диктатура – многие, кто видел сцены беспорядков в Капитолии, чувствовали необходимость вернуть Америку к реальности. Это неплохой телевизор, который мы смотрим.