Дайана Торриси из WNBA рассказывает о постановке целей: «Баскетбол во время баскетбольного сезона»

Дайана Таурази из WNBA хочет больших перемен. (Фото AP/Мэтт Йорк)

WNBA расширяет свое расписание до рекордных 40 игр в этом сезоне на фоне улучшения рейтингов. У лучшего бомбардира лиги все еще есть некоторые идеи.

Во время пресс-дня Phoenix Mercury в среду Дайана Таурази предположила, что цель WNBA должна заключаться в том, чтобы играть, когда играют другие основные баскетбольные лиги.

с помощью Элиаф Габай из Sports360AZ:

«В конце концов, цель состоит в том, чтобы играть зимой и практиковаться в баскетболе во время баскетбольного сезона. Это то, что я всегда говорил с самого первого дня. С расписанием и другими вещами это было сложно, но я думаю, что мы двигаемся. к этому, и я думаю, что это действительно хорошо для нашей лиги».

Традиционно WNBA проводит свой регулярный сезон с мая по сентябрь, а пост-сезон заканчивается в октябре. Между тем, почти все другие баскетбольные лиги, включая НБА, NCAA и большинство других женских лиг, проводят игры с поздней осени до весны.

Эта разница в расписании приводит к тому, что WNBA занимает несколько пустую часть спортивного календаря, что имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в основном в том, что у лиги мало конкурентов за внимание баскетбольных фанатов в течение всего сезона. Его игроки имеют возможность заработать больше денег, играя за границей в «межсезонье».

За свою карьеру Таурази выступала за ряд российских и турецких лиг, последний раз за УГМК Екатеринбург в 2017 году.

С другой стороны, трудно вести себя как выдающаяся баскетбольная лига, когда играешь летом, и WNBA должна быть именно такой. Таурази явно считает, что Лига должна внести изменения, но некоторые могут не согласиться.