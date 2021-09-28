Даниэль Гагарин и Эмма Монконен ушли в море после прыжков со скалы в фильме ужасов, наполненном ролями жены Дарьи

Попытка российского тренера по фитнесу спасти друга, попавшего в ловушку в бурных водах Средиземного моря, обернулась смертельной после того, как они вдвоем упали в море – вся трагедия развернулась на видео, снятое женой пострадавшего тренера.

Затем шокирующие кадры распространились в российских социальных сетях, даже когда семья тренера пыталась получить разрешение прилететь в Испанию, чтобы кремировать его тело.

23 сентября 30-летний Даниэль Гагарин отправился на участок неровных склонов, известный как бухта Ла Сорра на побережье Коста Бланка, вместе со своей женой Дарьей Гагариной и девушкой, с которой они дружили, финским тренером по фитнесу Эммой Монконен.

Видео, снятое 24-летней Гагариной, было предназначено для запечатления подвигов группы в прыжках со скал. Вместо этого это превратилось в ужасающую историю последних минут жизни Гагарина и Монконина.

На нем можно увидеть, как 24-летняя Мёнкконен стреляет со скалы в бушующее море внизу. Ее попытка выбраться из воды была остановлена ​​чудовищной волной, оторвавшей ее от камней.

Гагарина, держась за камеру, несколько раз ругается по-русски. Гагарин заверил ее, что спасет Монконина. Он прыгает в океан и изо всех сил пытается добраться до Финна, каким-то образом сумев столкнуть их обоих на скалу, когда волны разбиваются о них.

В какой-то момент Гагарина как бы карабкается к ватерлинии, протягивает руку и говорит: «Данила, я иду!» и “Держи!”

Попытка спасения вскоре срывается. Волны поднимаются, и на кадрах слышно, как Дарья пятится и кричит по-русски: «Грядет огромная волна… Черт возьми!

Когда волна отступает, уводя Гагарина и Монконена из поля зрения, Дарья закричала: «Дэнни! Черт возьми! Данила, нет!»

Тело Мёнкконена вытащили из воды примерно в двух милях оттуда. На следующий день Гагарин был обнаружен поисково-спасательной группой.

Шокирующие кадры начали широко распространяться в приложении для обмена сообщениями Telegram в понедельник.

Гагарин с женой переехали в Испанию три года назад из Подмосковья Одинцово. Оба работали тренерами по фитнесу в городе Торревьеха.

Мёнкконен, согласно ее профилям в социальных сетях, приехала в испанскую провинцию Аликанте из Хельсинки. Она преподает йогу, водные виды спорта и фитнес-классы в своей компании под названием Grandma’s Exercises.

Перед роковым прыжком Мёнкконена на видео Гагариной можно увидеть фигуру человека, скорее всего, Гагарина, выполняющего аналогичный трюк. Ему удалось выбраться из воды под крики и аплодисменты тех, кто наблюдал за ним со скал.

По словам его друзей, высокогорные погружения были для него обычной привычкой. «Дания каждое лето прыгал с этого утеса, как одержимый». Один по имени Артём Он рассказал российской газете Комсомольская правда. «Он рискнул, но он любил этот адреналин».

Как рассказал один из заказчиков Гагарина КП Он будет снимать свои прыжки и красоваться перед учениками.

«Данила был профессиональным спортсменом, и его жена Даша тоже», – сказала Елена Гагарина, мать и артистка Гагарина. Он сказал российскому новостному каналу: РЕН ТВ. «Они оба фитнес-тренеры, поэтому всегда проверяли свои силы и способности».

Она пошла к нам сказать, что семья такая Попытка получить экстренные визы Добраться до Испании до кремации тела сына, запланированной на последний день сентября. Часть пепла разлетится в море. Остальное разделят между Гагариной и семьей, которые вернут свою долю в Россию.

«Данила был морским человеком», – сказала в интервью мать Гагарина.

Этот план усугубляется опасениями, что вакцинация семьи, вероятно, российский Sputnik V, будет отклонена испанскими властями.

«Наши вакцины там неприемлемы», – сказала Елена российской газете. Московский КомсомолецА также без этикетки Какие у вас были. «Мы как неприкасаемые».

Дарья Гагарина не ответила на запрос о комментарии поздно вечером в понедельник. Местные СМИ сообщили, что за час до трагедии 23 сентября она разместила в Instagram сообщение: «Ветер сильный, волны сильные, пора прыгать».