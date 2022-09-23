Данки запустил собственную независимую издательскую компанию для видеоигры на YouTube.

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YouTuber Джейсон «Данки» Гастроу объявил о создании собственной независимой компании по изданию игр под названием Bigmode.

В пятиминутной загрузке на свой канал YouTube Гастро объяснил, что, по его мнению, он слишком долго сидел в стороне, ожидая появления «отличных игр», и теперь хотел оставить след в индустрии своим пониманием средний. Это часть того, что он должен был сказать:

«Я сижу на YouTube уже 11 лет, и одной из основных тем моего канала всегда было выбрасывание бездушных денег в мусор, а также сбор и воздание должного поистине вдохновляющим произведениям искусства в этой среде».

«…в течение многих лет и лет я всегда искал лучшие инди-игры и пытался воздать им должное, привлекая внимание миллионов людей к играм, которые действительно заслуживают внимания… мой лучший результат года видео постоянно загружены рекомендациями по инди-играм, таким как Hades…»

… «Я хочу, чтобы все настоящие геймеры, смотрящие это видео, знали, что я никогда не рискну своей легитимностью, пытаясь протолкнуть какую-нибудь дрянную игру, в которую я не верю»

Джастроу также объяснил, как его команда приложила много усилий, чтобы сделать контракты в Bigmode максимально «дружественными для разработчиков», что также позволило бы разработчикам игр преуспевать и «продолжать преуспевать» в будущем. Bigmode уже приглашает людей зарегистрироваться в компании:

«В Bigmode мы хотим работать только с самыми увлеченными и креативными людьми, меня тошнит от всех этих плохих игр, меня тошнит от всего спама, я просто хочу работать с теми, кто сходит с ума. не стремитесь к бронзе, мы идем к золоту»

Узнать больше о компании можно на Бигмод сайт. Что вы думаете об этой рекламе? Оставьте свои мысли ниже.