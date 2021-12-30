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Дань д-ру Викраму Сарабхаи, основателю индийских космических программ

30 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Викрам Амбалал Сарабхай был индийским физиком и астрономом, который начал космические исследования и помогал развивать ядерную энергетику в Индии. Его считали отцом индийской космической программы. Будучи отличным строителем институтов, он помог создать множество институтов в различных областях.

Доктор Викрам Сарабхай родился 12 августа 1919 года в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Семья Сарабхай была важной и археологической торговой семьей джайнов. Его отец, Амбалал Сарабхай, был известным бизнесменом, владевшим несколькими заводами в Гуджарате.

После сдачи промежуточного экзамена по естествознанию Сарабхай поступил на GCSE из Гуджаратского колледжа в Ахмедабаде.

Позже он переехал в Англию и поступил в колледж Святого Иоанна Кембриджского университета. Он получил сертификат Tripos по естественным наукам в Кембридже в 1940 году.

Вернувшись из Кембриджа в независимую Индию в 1947 году, он убедил благотворительные фонды, контролируемые его семьей и друзьями, предоставить исследовательский фонд рядом с его домом в Ахмедабаде. Он основал Лабораторию физических исследований (PRL) в Ахмедабаде 11 ноября 1947 года в возрасте всего 28 лет. Сарабхай был новатором и производителем, и PRL стал первым шагом в этом направлении.

Он также был председателем Комиссии по атомной энергии. Он и другие промышленники из Ахмедабада сыграли важную роль в создании Индийского института менеджмента в Ахмедабаде.

Одним из его величайших достижений была Индийская организация космических исследований (ISRO). Ему удалось убедить правительство в важности космической программы для такой развивающейся страны, как Индия, после запуска российского спутника.

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первая ракетная пусковая станция

Доктор Хоми Джахангир Бхабха, известный как отец индийской программы ядерной науки, поддержал корпорацию Сарабхай в создании первой в Индии станции запуска ракет. Центр был основан в Тумбе недалеко от Тируванантапурама на побережье Аравийского моря, в основном из-за его близости к экватору. После значительных усилий по созданию инфраструктуры, линий связи, персонала и стартовых площадок, первый полет стартовал 21 ноября 1963 года с полезной нагрузкой в ​​виде паров натрия. ISRO.

Благодаря диалогу ученых с НАСА в 1966 году, эксперимент по спутниковому образовательному телевидению (САЙТ) был запущен с июля 1975 по июль 1976 года, посмертно.

Первый спутник Индии запущен

Сарабхай начал проект по производству и запуску индийского спутника. В результате первый спутник Индии «Арьябхата» был выведен на орбиту в 1975 году с российского космического корабля.

Благодаря своему интересу к научному образованию, Сарабхай в 1966 году основал Общественный научный центр в Ахмедабаде. В настоящее время этот центр называется Общинным научным центром Викрам А Сарабхай.

30 декабря 1971 года Сарабхаи пришлось пересмотреть конструкцию SLV перед отъездом в Мумбаи (а затем в Бомбей) той же ночью. Поговорите с доктором А. Абдул Калам во время телефонного разговора. В течение часа после разговора Сарабхай перенес остановку сердца и умер в возрасте 52 лет в Тривандруме (ныне Тируванантапурам). Его тело кремировали в Ахмедабаде.

Он был удостоен чести Падма Бхушана в 1966 году и Падма Вибхушана (посмертно) в 1972 году.

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