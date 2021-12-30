Дань д-ру Викраму Сарабхаи, основателю индийских космических программ

Викрам Амбалал Сарабхай был индийским физиком и астрономом, который начал космические исследования и помогал развивать ядерную энергетику в Индии. Его считали отцом индийской космической программы. Будучи отличным строителем институтов, он помог создать множество институтов в различных областях.

Вспомните выдающееся наследие отца индийской космической программы доктора Викрама Сарабхая в годовщину его смерти. Великий физик и астроном, начавший космические исследования и помогший развивать ядерную энергетику в Индии, он был удостоен премии Падмы Вибхушана в 1972 году. pic.twitter.com/TPjpfIRXrd Всеиндийский Конгресс Махила 30 декабря 2021 г.

Доктор Викрам Сарабхай родился 12 августа 1919 года в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Семья Сарабхай была важной и археологической торговой семьей джайнов. Его отец, Амбалал Сарабхай, был известным бизнесменом, владевшим несколькими заводами в Гуджарате.

После сдачи промежуточного экзамена по естествознанию Сарабхай поступил на GCSE из Гуджаратского колледжа в Ахмедабаде.

Позже он переехал в Англию и поступил в колледж Святого Иоанна Кембриджского университета. Он получил сертификат Tripos по естественным наукам в Кембридже в 1940 году.

Вернувшись из Кембриджа в независимую Индию в 1947 году, он убедил благотворительные фонды, контролируемые его семьей и друзьями, предоставить исследовательский фонд рядом с его домом в Ахмедабаде. Он основал Лабораторию физических исследований (PRL) в Ахмедабаде 11 ноября 1947 года в возрасте всего 28 лет. Сарабхай был новатором и производителем, и PRL стал первым шагом в этом направлении.

Он также был председателем Комиссии по атомной энергии. Он и другие промышленники из Ахмедабада сыграли важную роль в создании Индийского института менеджмента в Ахмедабаде.

Одним из его величайших достижений была Индийская организация космических исследований (ISRO). Ему удалось убедить правительство в важности космической программы для такой развивающейся страны, как Индия, после запуска российского спутника.

первая ракетная пусковая станция

Доктор Хоми Джахангир Бхабха, известный как отец индийской программы ядерной науки, поддержал корпорацию Сарабхай в создании первой в Индии станции запуска ракет. Центр был основан в Тумбе недалеко от Тируванантапурама на побережье Аравийского моря, в основном из-за его близости к экватору. После значительных усилий по созданию инфраструктуры, линий связи, персонала и стартовых площадок, первый полет стартовал 21 ноября 1963 года с полезной нагрузкой в ​​виде паров натрия. ISRO.

Благодаря диалогу ученых с НАСА в 1966 году, эксперимент по спутниковому образовательному телевидению (САЙТ) был запущен с июля 1975 по июль 1976 года, посмертно.

Первый спутник Индии запущен

Сарабхай начал проект по производству и запуску индийского спутника. В результате первый спутник Индии «Арьябхата» был выведен на орбиту в 1975 году с российского космического корабля.

Благодаря своему интересу к научному образованию, Сарабхай в 1966 году основал Общественный научный центр в Ахмедабаде. В настоящее время этот центр называется Общинным научным центром Викрам А Сарабхай.

30 декабря 1971 года Сарабхаи пришлось пересмотреть конструкцию SLV перед отъездом в Мумбаи (а затем в Бомбей) той же ночью. Поговорите с доктором А. Абдул Калам во время телефонного разговора. В течение часа после разговора Сарабхай перенес остановку сердца и умер в возрасте 52 лет в Тривандруме (ныне Тируванантапурам). Его тело кремировали в Ахмедабаде.

Он был удостоен чести Падма Бхушана в 1966 году и Падма Вибхушана (посмертно) в 1972 году.

Читайте также: Девушка из Гуджарата, потерявшая зрение в результате нападения кислоты, теперь стремится стать чиновником МАС