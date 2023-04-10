-анализ-

Стокгольм Дебаты о том, как положить конец войне России на Украине, с каждым месяцем становятся все более напряженными. Независимо от того, считают ли они желательным или даже возможным окончание этой войны за столом переговоров, все участники дебатов должны признать трудности, связанные с таким подходом. Опыт неоимперского вмешательства Москвы в дела других стран за последние три десятилетия дает достаточно оснований для скептицизма.

Существует целый ряд причин, по которым переговоры между Киевом и Москвой вряд ли состоятся или приведут к каким-либо существенным результатам, если они все же состоятся, не говоря уже о прочном мирном соглашении.

Основная причина кроется в противоречивых утверждениях украинской и российской конституций. Недавняя незаконная аннексия Россией четырех областей на юго-востоке Украины в сентябре 2022 года является серьезным препятствием на пути к миру.

Это обострение проблемы, впервые возникшей в результате скандальной и незаконной военной аннексии Крыма более восьми лет назад. С марта 2014 года ситуация в Крыму стала практически непреодолимым препятствием для плодотворных дискуссий между Украиной и Россией.

Двум странам необходимо не только обсудить ряд политических вопросов, но и решить принципиальную юридическую проблему. Действия России за последние девять лет почти никогда не были беспрецедентным нарушением международного права. Аннексии Москвы также коренным образом изменили ее внутренний правовой статус. И украинская, и российская конституции прямо провозглашают суверенитет над одними и теми же территориями на востоке и юге Украины, включая Крым.

Народ Владимира Путина и Владимира Зеленского как президентов своих стран рассматривает их как «гарантов» собственных конституций и несет ответственность за их соблюдение. Даже если один или оба лидера хотели уступить землю, их конституции прямо запрещали это.

крымский вопрос Это означает, что до того, как начнутся серьезные мирные переговоры, необходимо внести поправки в ту или иную конституцию. Однако для этого потребуется подавляющее большинство голосов в парламенте, что, мягко говоря, будет затруднительно в путинской России и нереально в Украине. READ Элизабет Диллер считает, что люди, занимающиеся сексом в парке Зариди, являются «признаком успеха». До последней волны аннексий крымский вопрос можно было отложить, а может быть, и решить в один прекрасный день с частичными уступками требованиям Москвы. Например, для управления Крымом могла быть создана Временная международная администрация, или Россия могла умиротвориться, увеличив и без того высокий уровень автономии, которой Автономная Республика Крым пользовалась в составе Украины. Однако, поскольку в сентябре 2022 года Россия аннексировала еще четыре области Украины, эти варианты уже невозможны. Дело не только в том, что кремлевские обоснования аннексии этих территорий более надуманны, чем его доводы в пользу аннексии Крыма в 2014 году. , целостность и будущее Украины. Это создает сложный юридический контекст для любых возможных переговоров между Киевом и Москвой. Теперь это часть более крупного вопроса о праве на существование одного из членов-учредителей Организации Объединенных Наций (Украинская Советская Социалистическая Республика была частью Организации Объединенных Наций с 1945 по 1991 год). Это означает, что все больше и больше людей и стран во всем мире сейчас выказывают свою поддержку свертыванию всей незаконной российской экспансии на Запад. К сожалению, документы об аннексии Москвы от сентября 2022 года и соответствующие изменения в российской конституции прямо заявляют о суверенитете над украинскими территориями, которые в настоящее время не находятся под контролем России. Вместо этого эти районы либо всегда находились под контролем Киева, либо отвоевывались украинскими войсками. На самом деле ни одна из четырех недавно аннексированных украинских территорий не была категорически захвачена российскими войсками. Это создает странное противоречие с Конституцией России, которая включает эти регионы в официальную территорию Российской Федерации.

Присоединенные территории, частичный контроль России Фактически Россия превратилась в «несостоявшееся государство», как это определяется термином, используемым в международной политической науке и дипломатии. До 2022 года Москва стремилась подорвать суверенитет и целостность других стран, таких как Молдова, Грузия и Украина, военными и невоенными средствами. Сейчас сама Российская Федерация — по конституции — страна, не полностью контролирующая свои границы и территории. READ Российская капсула приносит домой три космических буклета - Spaceflight Now Это неудобное положение не только для Кремля, как внутри страны, так и за рубежом. Это также создает сложный юридический контекст для любых возможных переговоров между Киевом и Москвой, на которые возлагают надежды многие политики, дипломаты, эксперты и широкая общественность за пределами Украины. Пока российская конституция остается в силе, Путин, как и любой другой российский президент, не будет иметь права возвращать украинские земли, находящиеся в настоящее время под контролем Москвы. Более того, российская конституция теперь требует от главы государства стремления оккупировать больше территории Украины. Любой официальный российский переговорщик был бы юридически обязан настаивать на том, чтобы Киев уступил больше украинской территории Москве, чтобы привести букву российской конституции в соответствие с политической реальностью на местах. Кое-кто может подумать, что очевидной абсурдности этой дипломатической ситуации будет достаточно, чтобы вывести ее из-под контроля. Однако любому российскому президенту или другому участнику переговоров грозит обвинение в государственной измене, если он предложит или согласится на что-либо, противоречащее российской конституции. То же самое относится к любому украинскому президенту или другому переговорщику, чья конституция обязывает их настаивать на скорейшем восстановлении полной территориальной целостности и политического суверенитета Украины.

Одной политической воли недостаточно Именно по этой причине в переговорах между Украиной и Россией по Крыму за последние девять лет не было серьезного прогресса. В отличие от сегодняшнего дня, с лета 2014 года по начало 2022 года Киев и Москва вели интенсивные переговоры друг с другом через Минскую тройку контактов и Нормандский фронт. Однако, поскольку статус Крыма после его формальной аннексии Россией стал игрой с нулевой суммой для Москвы и Киева, дискуссий не было. Аннексия Москвы в сентябре 2022 года создала аналогичный барьер, когда речь шла о других четырех областях юго-востока Украины. Изменения в российской конституции в 2014 и 2022 годах создают структурные препятствия для продуктивных мирных переговоров. Многие наблюдатели считают, что реализация соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом зависит от политической воли нескольких избранных лидеров, таких как президенты России, Украины, США, Франции, Еврокомиссии и так далее. Эта точка зрения игнорирует тот факт, что изменения в конституции России в 2014 и 2022 годах создают структурные препятствия для продуктивных мирных переговоров с Украиной. READ Российские космонавты испытали новый защитный материал для радиационной защиты - Роскосмос Следовательно, широко распространенное мнение о том, что лучшего политического и дипломатического взаимодействия с Западом или Киевом, или с обеих сторон будет достаточно для достижения прочного соглашения с Москвой, наивно. Конституционный тупик, созданный российскими аннексиями, — не единственное препятствие для серьезных переговоров. Но само по себе это достаточное основание, чтобы усомниться в возможности долгосрочного невоенного решения нынешнего конфликта. Если предположить, что Россия продолжит свою жесткую линию, это станет возможным только в том случае, если Украина внесет поправки в свою конституцию и, таким образом, откажется от своего статуса независимого государства. Это крайне маловероятно: это не только не удовлетворило бы большинство украинцев, но и поставило бы под угрозу будущую стабильность и границы других стран, территории которых оказались бы под угрозой захвата соседними государствами в соответствии со стратегией Москвы военной интервенции и политической аннексии. .

* Андреас Умланд — аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений.