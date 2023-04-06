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Два человека погибли, более миллиона человек потеряли электроэнергию после снежной бури, обрушившейся на Канаду.

7 апреля, 2023
Toma Kulikov

ОТТАВА (Рейтер) — Два человека погибли и более миллиона остались без электричества в четверг после того, как в преддверии выходных на две самые густонаселенные провинции Канады обрушился снежный буран, вызвавший ледяной дождь и сильный ветер, поваливший и поваливший деревья. линии электропередач.

По данным Poweroutage.com, чуть менее 1 миллиона человек не имели электричества в Квебеке и около 110 000 человек в Онтарио по состоянию на 16:00 (20:00 по Гринвичу). Общее количество отключений в двух провинциях превысило как минимум 1,3 миллиона ранее в тот же день.

На две провинции приходится более половины всего населения Канады, составляющего около 39 миллионов человек.

Поставщики электроэнергии в обеих провинциях работали над восстановлением электроснабжения, но ожидалось, что ремонт займет несколько дней, а это означает, что многие канадцы могут провести пасхальные выходные в темноте.

В Квебеке мужчина погиб, когда на него упало дерево, заявил на брифинге премьер-министр Франсуа Лего и предупредил людей, чтобы они остерегались проводов под напряжением и уязвимых деревьев. CTV News сообщило, что еще один мужчина погиб в восточной части Онтарио, когда его ударила упавшая ветка.

Премьер-министр Джастин Трюдо, избранный в парламент по избирательному округу Монреаля, предложил оказать федеральную помощь в случае необходимости.

[1/2] Ветки, упавшие на автомобиль после дня ледяного дождя и сильного ветра, отключили электроэнергию для более чем миллиона человек в двух самых густонаселенных провинциях Канады, в Монреале, Квебек, Канада, 6 апреля 2023 года. REUTERS/Christine Moshi

Трюдо сказал журналистам на улице в его районе, когда бригады убирали упавшее дерево позади него.

Монреаль является одним из наиболее пострадавших в Квебеке, на его долю приходится около половины всех отключений электроэнергии во всей франкоязычной провинции.

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«Видеть, как все эти красивые деревья падали, видеть разрушенную жизнь, видеть похожие проблемы… (Это) будут трудные пасхальные выходные для ряда семей», — сказал Трюдо.

Hydro-Quebec надеялась восстановить подачу электроэнергии примерно 70% потребителей к полуночи пятницы, заявил руководитель объекта на телевизионном брифинге.

«К сожалению, это начало длинных выходных, и некоторые области более сложны, и мы не сможем восстановить соединение сразу же», — сказал Реджис Телье, вице-президент по эксплуатации и техническому обслуживанию Hydro-Quebec.

Мэр Оттавы Марк Сатклифф заявил, что электрические бригады в городе Оттава, как ожидается, к полудню восстановят электроснабжение значительной части примерно 65 000 пострадавших клиентов.

По словам Сатклиффа, некоторые районы национальной столицы «остаются опасными из-за падающих обломков и перебоев в подаче электроэнергии, влияющих на светофоры».

(Сообщение Исмаила Шакила). Под редакцией Марка Хайнрихса, Сьюзан Фентон, Дипы Баббингтон и Ричарда Чанга.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

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