Два человека погибли, более миллиона человек потеряли электроэнергию после снежной бури, обрушившейся на Канаду.

ОТТАВА (Рейтер) — Два человека погибли и более миллиона остались без электричества в четверг после того, как в преддверии выходных на две самые густонаселенные провинции Канады обрушился снежный буран, вызвавший ледяной дождь и сильный ветер, поваливший и поваливший деревья. линии электропередач.

По данным Poweroutage.com, чуть менее 1 миллиона человек не имели электричества в Квебеке и около 110 000 человек в Онтарио по состоянию на 16:00 (20:00 по Гринвичу). Общее количество отключений в двух провинциях превысило как минимум 1,3 миллиона ранее в тот же день.

На две провинции приходится более половины всего населения Канады, составляющего около 39 миллионов человек.

Поставщики электроэнергии в обеих провинциях работали над восстановлением электроснабжения, но ожидалось, что ремонт займет несколько дней, а это означает, что многие канадцы могут провести пасхальные выходные в темноте.

В Квебеке мужчина погиб, когда на него упало дерево, заявил на брифинге премьер-министр Франсуа Лего и предупредил людей, чтобы они остерегались проводов под напряжением и уязвимых деревьев. CTV News сообщило, что еще один мужчина погиб в восточной части Онтарио, когда его ударила упавшая ветка.

Премьер-министр Джастин Трюдо, избранный в парламент по избирательному округу Монреаля, предложил оказать федеральную помощь в случае необходимости.

[1/2] Ветки, упавшие на автомобиль после дня ледяного дождя и сильного ветра, отключили электроэнергию для более чем миллиона человек в двух самых густонаселенных провинциях Канады, в Монреале, Квебек, Канада, 6 апреля 2023 года. REUTERS/Christine Moshi

Трюдо сказал журналистам на улице в его районе, когда бригады убирали упавшее дерево позади него.

Монреаль является одним из наиболее пострадавших в Квебеке, на его долю приходится около половины всех отключений электроэнергии во всей франкоязычной провинции.

«Видеть, как все эти красивые деревья падали, видеть разрушенную жизнь, видеть похожие проблемы… (Это) будут трудные пасхальные выходные для ряда семей», — сказал Трюдо.

Hydro-Quebec надеялась восстановить подачу электроэнергии примерно 70% потребителей к полуночи пятницы, заявил руководитель объекта на телевизионном брифинге.

«К сожалению, это начало длинных выходных, и некоторые области более сложны, и мы не сможем восстановить соединение сразу же», — сказал Реджис Телье, вице-президент по эксплуатации и техническому обслуживанию Hydro-Quebec.

Мэр Оттавы Марк Сатклифф заявил, что электрические бригады в городе Оттава, как ожидается, к полудню восстановят электроснабжение значительной части примерно 65 000 пострадавших клиентов.

По словам Сатклиффа, некоторые районы национальной столицы «остаются опасными из-за падающих обломков и перебоев в подаче электроэнергии, влияющих на светофоры».

(Сообщение Исмаила Шакила). Под редакцией Марка Хайнрихса, Сьюзан Фентон, Дипы Баббингтон и Ричарда Чанга.

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