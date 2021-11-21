Дедушке необходимо ампутировать ноги после укуса собакой и заражения сепсисом.

Дедушке необходимо ампутировать ноги после того, как японская акита укусила его и заразилась сепсисом — через несколько недель после того, как та же собака убила его невестку.
- 62-летний Марк Дэй был укушен той же собакой, которая убила 48-летнего Барри Харриса в июле.
- Г-н Дай был укушен в день похорон своего зятя 19 августа, и он заболел сепсисом.
- 2 ноября нам пришлось ампутировать две ноги и несколько пальцев, и мы говорили о разрушениях.
- Он был выписан из больницы через 82 дня, и Тед, акита, была выписана в тот день, когда г-на Дая укусили.
- Акита Тед был описан как «гигантский плюшевый мишка» и был куплен за 1500 фунтов стерлингов у продавца в Facebook.
Обе ноги деда и некоторые из его пальцев были ампутированы после того, как его укусила собака, всего через несколько недель после того, как это же животное напало и убило его зятя.
Марк Дэй заболел сепсисом после того, как японская акита предложила Теду укусить его в день похорон его зятя.
46-летний Барри Харрис умер от остановки сердца после того, как Тед, которого за 1500 фунтов стерлингов описали как гигантского медведя, укусил его за руку. Укус сильно заразился, и через три дня его сердце упало.
После смерти мистера Харриса в июле Полин и Марк Дэй, сестра и жена мистера Харриса, приняли собаку и присмотрели за ней.
Затем, 62-летний мистер Дэй также был укушен собакой 19 августа.
Полин и Марк Дэй рассказали о своем опустошении после того, как мистеру Дэю ампутировали ноги из-за укуса Тедом Акитой, после того как его зять Барри Харрис был убит той же собакой.
Теда Акиту пришлось усыпить после того, как он укусил мистера Дэя и убил своего зятя мистера Харриса.
Укус вызвал сепсис, ему ампутировали ноги, пальцы левой и две правой руки.
Муж и жена были шокированы и сказали, что не знали, что рот Теда был полон бактерий.
Тед был отвергнут после того, как врачи заявили, что он несет ответственность за травмы.
Г-н Харрис (слева) умер в июле от укуса Теда Акиты и страдал от сердечной недостаточности.
«Это похоже на кошмар, — сказала миссис Дэй. — Вы просто не можете поверить, что это произошло».
В шоке был мой брат, а потом и муж. Это просто сюрреалистично.
Укус заставил его перегреться, и его ноги были похожи на глыбы льда.
Его органы вышли из строя, он впал в кому на 10 дней, чтобы спасти свою жизнь, и проснулся от ужасных зрелищ.
он сказал Зеркало: «Около трети пути мои ноги были черными.
Я не знала, продолжит ли он показывать мое тело.
Г-н Дай ждет протезирования ног, чтобы он мог пойти на рыбалку и погулять с внучкой.
Муж и жена сказали, что они не знали, что Тед стал причиной смерти мистера Харриса, до тех пор, пока мистер Дэй тоже почти не умер.
Г-жа Дэй сказала, что собака «сломала шкуру» ее мужа и брата и была нежной собакой, но агрессивно относилась к еде.
Пара считает, что Тед подвергся жестокому обращению в детстве.
Собака была куплена через Facebook и продана продавцом в Лондоне за семь недель до смерти мистера Харриса.
Мистера Харриса укусили, когда он пытался вырвать кость из зубов животного.
Он страдал от холодного пота и головных болей и умер дома.
Его шурин, г-н Дай, провел 82 дня в больнице и, наконец, был выписан.
Он надеется вскоре получить протезы ног и говорит, что это практично, несмотря на его травмы.
Мистер Дэй с нетерпением ждет возможности снова погулять с внучкой и порыбачить.
Он тоже хочет иметь щенка, но сначала позаботится о том, чтобы ветеринар вылечил ее.
На фото: мистер и миссис Дэй в более счастливые времена, которые не знали, что собака стала причиной смерти мистера Харриса.
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