Демократы пытаются взорвать Круз, чтобы наказать российский трубопровод

Сенатор Тед Круз (от штата Техас) добился голосования в декабре, спустя несколько месяцев после задержки утверждения кандидатуры президента Джо Байдена на посты послов. Эта тактика вызвала резкую критику со стороны демократов, которые жаловались на блокаду республиканцами Техаса кандидатов от внешнеполитических деятелей из-за его стремления ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», российского энергетического проекта для Германии, который Соединенные Штаты и двухпартийное большинство противодействовать. .

Несмотря на их предыдущую поддержку санкций против «Северного потока — 2», большинство демократов встали на сторону администрации Байдена в противодействии закону Круза, утверждая, что это была несвоевременная и политически мотивированная мера, которая отделит Соединенные Штаты от их европейских партнеров в то время, когда единство необходимо для сдерживания России, скопившей многотысячные войска вдоль украинской границы.

Глава Сената по международным отношениям Боб Менендес (DN.J.) заявил, что немедленное введение санкций в отношении «Северного потока — 2», как того требует законопроект Круза, «может быть даже оправданием, которое ищет Путин» для вторжения в Украину.

Другой видный демократ сказал, что законопроект Круза станет «подарком» России, «потому что он является признаком раскола в то время, когда нам нужно держаться вместе».

Этот закон не поможет Украине. «Он предназначен для того, чтобы навредить президенту Соединенных Штатов», — сказал сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут), ключевой союзник Белого дома в этих усилиях. «Некоторые из наших коллег-республиканцев постоянно ставили свое желание нанести политический вред президенту Байдену выше своего желания защитить нацию».

Но Республиканцы рвались в бой с Байденом, который отказался от обязательных санкций в Конгрессе в прошлом году в отношении «Северного потока — 2», что вызвало упрек со стороны обеих партий. Сенаторов-республиканцев поддержали публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, который поддержал законопроект Круза, а также тот факт, что почти все сенаторы ранее поддерживали санкции в отношении газопровода.

Из шести демократов, поддержавших законопроект Круза, четырем предстоит ожесточенная борьба за переизбрание в ноябре: сенатору от Грузии Рафаэлю Уорноку, Мэгги Хассан от Нью-Гэмпшира, Кэтрин Кортес Масто от Невады и Марку Келли от Аризоны. Закон также поддержали сенаторы-демократы Джеки Розен от Невады и Тэмми Болдуин от Висконсина.

«Я бы предположил, что если бы Джо Байден не был президентом, если бы Дональд Трамп сидел сегодня в Овальном кабинете, каждый демократ в этой комнате проголосовал бы за эти санкции», — сказал Круз. Если Россия вторгнется в Украину, «это произойдет потому, что Сенат США прислушался к мольбам наших украинских союзников, а мы к ним глухи».

Республиканцы также оспорили аргумент демократов о том, что немедленные санкции в отношении почти завершенного трубопровода вызовут раскол между Соединенными Штатами и европейскими партнерами.

Сам трубопровод представляет собой клин. В этом суть», — сказал лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл. Он добавил, что демократы «больше заинтересованы в поддержке Берлина, чем Киева», имея в виду давнюю поддержку Германией трубопровода, который обеспечит страну дешевой энергией.

Но с тех пор новое правительство Германии смягчило эту позицию, подстегиваемое угрозами России вторгнуться в Украину. Трубопровод завершен, но еще не введен в эксплуатацию, поскольку ожидает окончательной сертификации; Администрация Байдена убедила Германию начать остановку, что позволило Соединенным Штатам и их союзникам использовать трубопровод в качестве рычага, чтобы убедить президента России Владимира Путина отступить.

Сенатор Джейн Шахин (DN.H.), считающаяся первопроходцем среди демократов за ее работу над этим вопросом на протяжении многих лет, заявила, что выступает против законопроекта Круза, потому что позиция США в отношении санкций должна «отражать эти изменения» в позиции Германии.

«Это рычаг, который может использовать Запад, пока Владимир Путин думает, что делать с Украиной», — сказал Шахин.

Ранее на этой неделе лидеры демократов обнародовали проект российского уголовного кодекса, призванный заменить закон Круза. Законодательство, инициированное Менендесом и поддержанное лидером большинства Чаком Шумером и более тридцати демократами, предусматривает ряд жестких условных санкций, в том числе в отношении «Северного потока-2», которые будут введены в действие, если Россия вторгнется в Украину.

Менендес назвал санкции в законопроекте «матерью всех санкций» и утверждал, что они сохранят возможность Байдена использовать трубопровод в качестве рычага воздействия. Но республиканцы утверждали, что закон был принят только для того, чтобы дать демократам политическое прикрытие для противодействия немедленным санкциям в отношении «Северного потока — 2», как того требует закон Круза.

Путь вперед — будь то дипломатические переговоры или законодательный ответ — неясен. Демократы надеются, что республиканцы готовы участвовать в законопроекте Менендеса теперь, когда усилия Круза потерпели неудачу. Фактически, некоторые республиканцы выразили свою поддержку этому. В среду вечером лидеры демократов начали процесс внесения закона Менендеса в календарь Сената.

Неясно также, будет ли Круз после своего поражения продолжать препятствовать быстрому утверждению внешнеполитических кандидатов Байдена. Эта тактика — одна из немногих, которую сенаторы от партии меньшинства могут использовать, чтобы добиться уступок от партии большинства или исполнительной власти, и Круз, не колеблясь, заблокировал десятки кандидатов Байдена на важные дипломатические должности.

Фактически, роль Круза в этой саге заставила демократов двигаться в течение нескольких месяцев. Консервативный огнемет, известный своими жесткими взглядами и неустанным стремлением дестабилизировать Сенат, стал руководящим принципом посттрамповского отношения республиканцев к России. Демократы также указали на желание Круза снова баллотироваться в президенты в 2024 году, утверждая, что он захватывает Сенат в своих политических амбициях.

«В администрации Трампа сенатор Круз не выдвинул ни одного кандидата из-за «Северного потока — 2», — сказал Шахин в зале заседаний Сената.