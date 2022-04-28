Десять республиканских членов Палаты представителей проголосовали в четверг против законопроекта о кредитовании и лизинге, который ускорит процесс оказания помощи Украине.

Эта мера, впервые введенная двухпартийной группой сенаторов, обновит законодательство 1941 года, которое Соединенные Штаты использовали для помощи своим союзникам во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты смогут быстрее поставлять оборудование и другие материалы Украине во время продолжающегося российского вторжения, поскольку законопроект укрепляет полномочия президента Байдена по ускорению подписания соглашений с Украиной и другими странами Восточной Европы.

10 республиканцев, проголосовавших против двухпартийной меры, являются представителями: Энди Бигс (Аризона), Дэн Бишоп (Северная Каролина), Уоррен Дэвидсон (Огайо), Мэтт Гетц (Флорида), Пол А. Госар (Аризона), Марджори Тейлор Грин. (Джорджия), Томас Мэсси (Кентукки), Ральф Норман (Южная Каролина), Скотт Перри (Пенсильвания), Том Тиффани (Висконсин).

Некоторые из этих членов палаты, включая Грина и Гейтса, ранее голосовали против других законов об Украине, которые сформировали то, что некоторые демократы (и даже Критики справа) описывается как «путинский блок».

В этом месяце, после того как республиканцы, в том числе Бигс, Мэсси, Гейтс и Грин, проголосовали против меры, направленной на то, чтобы возложить на Россию ответственность за войну, член Палаты представителей Дин Филлипс (D-Mn). Обвиняемый из них голосуют против сохранения доказательств военных преступлений Путина, а член палаты представителей Шон Патрик Мэлони (DN.Y.) Она сказала Некоторым республиканцам «интересен Путин».

Комитет по избирательным кампаниям Конгресса дошел до того, что назвал их «пропутинской республиканской фракцией».