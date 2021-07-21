Денис Тито размышляет об историческом космическом полете (видео)

Бизнесмен Денис Тито стал первым в мире космическим туристом в 2001 году, когда он полетел на Международную космическую станцию ​​на борту российской ракеты.

«Это был самый радостный период в моей жизни. Я наслаждался каждой его минутой».

Американский бизнесмен Деннис Тито стал первым в мире космическим туристом 28 апреля 2001 года, когда он полетел на Международную космическую станцию ​​на борту российской ракеты.

Это была мечта всей жизни энтузиастов космоса, которые когда-то работали инженером в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Тито: «Я поставил перед собой цель отправиться в космос, как только он станет коммерчески доступным. Я ждал, ждал и ждал 40 лет, и ничего не произошло с точки зрения коммерческих возможностей».

НАСА не было готово отправлять граждан в космос После взрыва Челленджера В 1986 году Тито переехал в Россию, которая была нужны деньги после холодной войны.

Тито: «Дело было не только в наличии финансовых ресурсов, чтобы это произошло. Я был готов упорно тренироваться и много работать».

Россия в конце концов согласилась на 20 миллионов долларов. Во время своего исторического путешествия Тито провел восемь месяцев, тренируясь за пределами Москвы.

Тито: «У нас было много классных занятий, языковых тренингов, на которых я сосредоточился, но мы полностью потерпели неудачу. Но это было совсем не весело. Но была физическая подготовка, много инвалидных колясок и полеты в невесомости».

В общей сложности Тито провел на Международной космической станции восемь дней – Он обращается вокруг Земли 128 раз.

Тито: «У меня была любимая ниша, на которую я смотрел, и я смотрел на Землю, поэтому я сделал много снимков Земли … Один из российских космонавтов очень любил петь – действительно хороший певец, я как песни Битлз. Так что мы просто танцевали в космосе ».

С тех пор на орбиту поднялись еще шесть космических туристов. И теперь такие компании, как Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX, работают над тем, чтобы сделать коммерческие космические полеты следующим большим достижением.

Но Тито не любит акцентировать внимание на том факте, что он был пионером космического туризма в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

«Единственная причина, по которой я первый, это, вероятно, потому, что в 60 лет я чувствовал, что у меня не хватает времени. И мне лучше сделать это, а не потому, что я хочу быть первым … Моя цель была действительно испытать пребывание в космосе и … это были лучшие восемь дней в моей жизни ».