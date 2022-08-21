Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы потребовать освобождения Бритни Гренье

Поскольку борьба продолжает возвращать задержанную звезду WNBA Бритни Гренье в Соединенные Штаты, Деннис Родман объявил в субботу, что он планирует протянуть руку помощи этим усилиям.

Член Зала баскетбольной славы поделился в интервью NBC News своим намерением в ближайшее время отправиться в Россию, чтобы добиться освобождения Гринер. 31-летняя Грейнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в российской колонии в начале этого месяца после того, как ей предъявили обвинения в хранении наркотиков после ее ареста в московском аэропорту в феврале за хранение масла каннабиса в ее багаже.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке», — сказал Родман. «Я постараюсь поехать на этой неделе». По данным NBC, Родману не требуется получать специальное разрешение от США для совершения поездки, и ему потребуется только виза из Москвы.

Первоначально признав себя виновным в хранении наркотиков в июле, Гренье был признан виновным в контрабанде наркотиков с преступным умыслом 4 августа после месячного судебного разбирательства. По состоянию на воскресенье Грейнер, которого США в мае признали «несправедливо задержанным», находился в России 185 дней.

Последние сообщения о причастности правительства США к освобождению Грейнера включают разговоры о возможном обмене пленными. Соединенные Штаты активно пытаются договориться о компромиссе, который вернет Грейнера и его соотечественника Пола Уилана домой в обмен на осужденного торговца оружием Виктора Бута.

Запланированная поездка Родмана в Россию знаменует собой последнюю дипломатическую попытку пятикратного чемпиона НБА в качестве неофициального посла США. Родман ранее предпринял несколько хорошо задокументированных поездок в Северную Корею, чтобы связаться с лидером Ким Чен Ыном, чтобы способствовать миру в условиях натянутых отношений страны с Соединенными Штатами.

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