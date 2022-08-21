sport

Деннис Родман планирует посетить Россию, чтобы потребовать освобождения Бритни Гренье

22 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Поскольку борьба продолжает возвращать задержанную звезду WNBA Бритни Гренье в Соединенные Штаты, Деннис Родман объявил в субботу, что он планирует протянуть руку помощи этим усилиям.

Член Зала баскетбольной славы поделился в интервью NBC News своим намерением в ближайшее время отправиться в Россию, чтобы добиться освобождения Гринер. 31-летняя Грейнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в российской колонии в начале этого месяца после того, как ей предъявили обвинения в хранении наркотиков после ее ареста в московском аэропорту в феврале за хранение масла каннабиса в ее багаже.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке», — сказал Родман. «Я постараюсь поехать на этой неделе». По данным NBC, Родману не требуется получать специальное разрешение от США для совершения поездки, и ему потребуется только виза из Москвы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.