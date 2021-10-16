Джаред Лето милая! Видеозвонки неизлечимо больного актера, новости развлечений

Обладатель премии Оскар Джаред Лето не только блестящий актер, но и его золотое сердце.

Как сюрприз для неизлечимо больного российского фаната, актерский клип “Dallas Buyers Club” пригласил главную фанатку на ее 27-й день рождения. Если это не заставит вас плакать, мы не знаем, что будет.

“Я счастлив видеть тебя!” Об этом актеру сообщила Анастасия Петрова, которая, как сообщается, проживает в Москве. «Ты говоришь со мной! Это потрясающе!»

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Сообщается, что во время разговора Петрова показала ему полноразмерные картонные вырезы с изображением самого себя, которые она хранила более десяти лет. Затем дуэт продолжил обсуждение домашних животных и музыки, среди прочего, во время разговора.

«Я вижу, что ты улыбаешься, и я рад, что ты улыбаешься. Я думаю о тебе здесь, и я рад поговорить с тобой», – сказал ей Лито, как сообщается.

Затем я спросил Лето Петрову о ее здоровье и о том, как она себя чувствует, на что она ответила, что у нее не все хорошо.

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Лито сказал, что хотел бы, чтобы он был там лично, чтобы «крепко обнять» и поздороваться с ее семьей.

«Ты можешь обнять их у меня, – сказал он ей, – и я буду думать о тебе здесь».

Разговор между Субран и ее кумиром был организован через Веру, фонд помощи хоспису, который работает с неизлечимо больными пациентами.

По данным одного из российских СМИ, брат Петровой Максим обратился к Вере и попросил их организовать этот звонок, сказав: «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что в России есть умная и красивая девушка, амбициозная и любящая». . “

Кто верит в себя, в нас, в силу [Thirty Seconds to] Семья Марса. Я мечтаю, чтобы она слышала слова поддержки не только от меня, ее матери и сестер, но и от своего кумира и друга Джареда Лето ».

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Представители Leto не сделали никаких официальных заявлений или каких-либо публичных комментариев по поводу этого видеозвонка.

Интересно, что актер «Дома Гуччи» появился в новостях только на прошлой неделе после того, как был «арестован» на протесте против вакцинации в Риме.

«Он был арестован во время акции протеста в Италии», – подписал он видео с истекшим сроком действия в Instagram Story. Как сообщается, он сказал в своем видео: «Из того, что я собрал, было то, что я получил о вакцинах / зеленом коридоре. Я был подвергнут воздействию слезоточивого газа, а затем выстрелил в ночь».