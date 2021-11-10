Джега ‘Рдомнаи из Halo Infinite — новый грозный враг Мастера Чифа

Скриншот : 343 Industries / Xbox / Галопедия

С участием бесконечная аура С приближением даты выхода 8 декабря мы начинаем узнавать больше об истории, которая будет происходить между всеми съемками. Например, одним из самых опасных врагов в грядущей игре является человек по имени Джега ‘Рдомнаи, который в основном выглядит как Jokerfied версия врага Мастера Чифа, ставшего союзником Арбитра.

«[Jega’s] Почти противоположно тому, что можно ожидать от арбитра » Привет Рассказчик Джефф Истерлинг недавно сказал: IGN, ссылаясь на союзника Мастера Чифа из предыдущих игр. Мы спросили себя: «Каков психологический компонент суждения? «

«Одна из вещей, которые мы пытались сделать с Джегой, — это сделать его самым страшным и раздражающим персонажем, который был в ПриветПомощник креативного директора Пол Крокер добавил: «Каждый раз, когда вы его видите … он смотрит на вещи как на добычу. Полноценный опыт игры в Чифа — это просто … как оно есть. «

Как и большинство врагов в бесконечная аура, Гига принадлежит к группе монвидов. И хотя это имя может вызывать в воображении образы ужасных кричащих отрядов средних периодов, на самом деле они являются частью Ковенанта, враждебной инопланетной империи в Привет , которая отделилась и приобрела Zeta Halo, а кольцевая структура на ней Без финала Бывают или случаются.

Как один из элитных солдат «Спартанского убийцы» в «Изгнании», главная цель Джеги — победить Мастера Чифа. Он даже готов нарушить традиции завета и установить для этого роботизированные конечности.

«Его жажда битвы и мести полностью перевесила даже его гордость за свою культуру», — сказал Истерлинг.

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Спустя 20 лет у нас наконец-то появилось больше контента для изучения и еще 171 покемон, чтобы сделать милые маленькие фотографии, на которых они танцуют и едят яблоки.

В то время как большинство врагов Мастера Чифа на протяжении многих лет были величественными и милитаристскими, Джега заполняет нишу миссии «маленького человека», которую сериал редко затрагивает. И давайте будем честными: Привет Он стоит только для того, чтобы воспользоваться действиями грозного человека, который играет своих ужасных и серьезных героев.