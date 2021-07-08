Джейкоб Зума: бывший президент ЮАР сдался полиции

Этот шаг положил конец дням интенсивных разговоров о том, подчинятся ли полиция и бывший президент конституционному суду страны, чтобы арестовать и заключить Зуму в тюрьму.
Незадолго до истечения полуночи Зума был помещен в исправительный центр Эсткур, расположенный недалеко от его дома в провинции Квазулу-Натал, по данным Департамента исправительных учреждений.
«Бывший президент ЮАР г-н Джейкоб Зума находился 7 июля 2021 года под стражей в Южноафриканской полицейской службе в соответствии с постановлением Конституционного суда», – говорится в заявлении пресс-службы Департамента полиции Лирандзо Темба. .
Это произошло из-за отказа Зумы предстать перед Комиссией по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его президентства.
Однако его заключение может быть недолгим.
В пятницу судья Верховного суда вынесет решение о том, следует ли полиции подождать, чтобы доставить его до окончания слушания в Конституционном суде, назначенного на 12 июля, когда его адвокаты обсудят смягчающие его обстоятельства.
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