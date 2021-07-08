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Джейкоб Зума: бывший президент ЮАР сдался полиции

8 июля, 2021
Toma Kulikov

Этот шаг положил конец дням интенсивных разговоров о том, подчинятся ли полиция и бывший президент конституционному суду страны, чтобы арестовать и заключить Зуму в тюрьму.

Зума, из Служил президентом Южной Африки С 2009 по 2018 год до 4 июля сдаваться в полицию. Если он не явится, полиции дали до конца среды арестовать и доставить 79-летнего.

Незадолго до истечения полуночи Зума был помещен в исправительный центр Эсткур, расположенный недалеко от его дома в провинции Квазулу-Натал, по данным Департамента исправительных учреждений.

«Бывший президент ЮАР г-н Джейкоб Зума находился 7 июля 2021 года под стражей в Южноафриканской полицейской службе в соответствии с постановлением Конституционного суда», – говорится в заявлении пресс-службы Департамента полиции Лирандзо Темба. .

Зума признан виновным в совершении преступления неуважение к суду 29 июня он был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения, что стало историческим шагом в давней саге о коррупции в стране.

Это произошло из-за отказа Зумы предстать перед Комиссией по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его президентства.

Зума неоднократно отрицал долгую текущие обвинения коррупция против него.
Это очень символический момент, когда бывший президент и ключевая фигура Африканского национального конгресса (АНК), который провел десять лет в тюрьме вместе с героем, выступающим против апартеида, и экс-президентом Нельсон МанделаОн мог долго сидеть в тюрьме.

Однако его заключение может быть недолгим.

В пятницу судья Верховного суда вынесет решение о том, следует ли полиции подождать, чтобы доставить его до окончания слушания в Конституционном суде, назначенного на 12 июля, когда его адвокаты обсудят смягчающие его обстоятельства.

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