Джейкоб Зума: бывший президент ЮАР сдался полиции

Этот шаг положил конец дням интенсивных разговоров о том, подчинятся ли полиция и бывший президент конституционному суду страны, чтобы арестовать и заключить Зуму в тюрьму.

Зума, из Служил президентом Южной Африки С 2009 по 2018 год до 4 июля сдаваться в полицию. Если он не явится, полиции дали до конца среды арестовать и доставить 79-летнего.

Незадолго до истечения полуночи Зума был помещен в исправительный центр Эсткур, расположенный недалеко от его дома в провинции Квазулу-Натал, по данным Департамента исправительных учреждений.

«Бывший президент ЮАР г-н Джейкоб Зума находился 7 июля 2021 года под стражей в Южноафриканской полицейской службе в соответствии с постановлением Конституционного суда», – говорится в заявлении пресс-службы Департамента полиции Лирандзо Темба. .