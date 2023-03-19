Джейн Ротонда начинает новую главу в качестве директора Висконсинского книжного фестиваля | развлечение

Лев Толстой не приедет на Висконсинский книжный фестиваль в этом году, к большому огорчению Джейн Ротонда. В качестве нового директора фестиваля Ротонда проводит свободное время за чтением 1296-страничной книги русского писателя XIX века «Война и мир».

«Идите к этому медленно и уверенно», — сказала Ротонда. «Это не значит, что я должен заставить это произойти, но по-настоящему предаваться этому, принимать его маленькими порциями так, чтобы вы могли наслаждаться, не будучи тяжелым бременем. В прямом и переносном смысле».

Ротонда также медленно и последовательно подходит к своей новой работе, которую она начала в прошлом месяце. Бывший директор фестиваля Коннор Моран уже запрограммировал все мероприятия автора на весну, прежде чем занять должность исполнительного директора Фонда публичной библиотеки Мэдисона. Это дает Ротонде достаточно времени, чтобы понаблюдать за событиями фестиваля в действии и начать думать о будущих программах. В то время как Висконсинский книжный фестиваль проводится в течение четырех дней в октябре, Публичная библиотека Мэдисона называет все свои книжные мероприятия частью фестиваля.

Ротонда, выпускница факультета журналистики Университета Висконсин-Мэдисон, которая работала продюсером на общественном радио Висконсина, сказала, что эта должность — работа ее мечты.

«Я не думаю, что на самом деле могла даже мечтать об этом», — сказала Ротонда. «Это захватывающе. Это вопрос времени, места, интересов и всего остального. Я так благодарен».

Ротонда поговорила с Cap Times о своей любви к книжным магазинам, своем опыте работы на общественном радио и важности объединения писателей и читателей в одной комнате.

Расскажите мне о своем прошлом. Я всегда люблю читать здесь.

Одним из определяющих факторов было то, что я вырос в нескольких минутах ходьбы от нашей местной библиотеки в Гранд-Хейвене, штат Мичиган. Я получил читательский билет, и это было очень мощно. И я думаю, что мои родители также внушили мне, что книги обладают силой, что они могут быть инструментом для доступа к миру, который вы не знаете, который незнаком, будь он реальным или воображаемым. И поэтому между этими двумя вещами это было счастливое пространство для меня.

Вы когда-нибудь мечтали стать писателем или работать в издательстве?

Я начал заниматься журналистикой из-за чтения и потому, что для меня важны истории. Я собирался учиться в мемориальной библиотеке. Если вы знаете кампус, это как «уличная» библиотека. Это красивое место. Я думаю, что библиотеки особенные, так это то, что у вас есть тихое место, где этот маленький карман может быть вашим. И вы можете сосредоточиться на том, на чем хотите сосредоточиться.

Куда вы пошли после колледжа?

Я переехал в Нью-Йорк. Личная мечта. Купил билет в один конец. Просто одно из тех дел, которыми ты занимаешься после окончания колледжа. это было потрясающе.

Я провел там два года, а затем мой партнер, врач, пошел сюда в медицинский институт, и мы вернулись. Я работал в Детском музее и участвовал в ряде других некоммерческих внештатных концертов, один из которых — на общественном радио Висконсина. Я начал помогать то здесь, то там, и в конце концов получил должность директора по сбору средств в эфире. Так что я на самом деле использую в этой работе навыки, которые я использовал там. Это была очень хорошая тренировка для этого.

Чувствуя, что я отдал все, что мог, миру разработки в рамках WPR, я перешел к программированию. Я был исполнительным продюсером «Шоу Ларри Миллера» и занимался специальными программами и проектами для «Сети идей» в целом.

Этот укоренившийся во мне навык заключается в том, что опыт аудитории превыше всего. Книжный фестиваль является бесплатным и открытым для публики, поэтому публика должна получать удовольствие от своего опыта и получать от него что-то. Итак, между этими двумя вещами, у вас есть организационные детали и вопросы, а также внешние аспекты, какие программы и разговоры нам нужны? Какие программы важны для нашего общества?

В соответствии со многим из того, что меня волнует. Я до сих пор говорю людям: «Я иду в библиотеку работать!»

Как дела пошли до сих пор?

Коннор уже запрограммировал Spring, так что я прохожусь по поразительному набору явного разнообразия Spring, между фактическими демографическими данными авторов, содержанием книги, а также фактической темой. Он выбил его из парка этой весной.

Поэтому я пытаюсь сказать: «Вот как мы это делаем. Это стандарт, который мы устанавливаем». Затем я оцениваю и говорю: «Отлично, а как насчет этого?» И начните придумывать вещи для осеннего праздника.

Как запрограммировать фестиваль или даже такой сериал, как «Весна», и поощрять разнообразие во всех смыслах этого слова?

Важной частью этого является то, что я стою за каждым решением, касающимся авторского программирования. Итак, у меня есть полный набор… У нас есть такие события, как четыре женщины, два мужчины и три цветных человека. Я думаю, это помогает, когда кто-то стоит за всем этим и есть фотография парашюта.

Еще одна вещь, которая хорошо служит миссии разнообразия, — это наше партнерство. Ключевые партнерства Книжного фестиваля бесконечны: творческие писатели Университета Висконсина между Гуманитарным центром, между всеми различными исследованиями и культурными программами и всеми этими конкретными секторами внутри университета, но также и просто в нашем сообществе. Имея доступ ко всем этим партнерствам, делая себя доступным для всех этих партнерств, это еще один способ создать разнообразие в программировании.

Для меня это очень важно. Конечно, автор, содержание книги важно. Но аудитория тоже имеет значение. Кто входит в эту аудиторию? И почему они там? Как и кого нет в этой аудитории? А почему нет? Задавать эти вопросы в верхней части моего ума.

Есть ли другие типы событий, которые, по вашему мнению, могут подпадать под фестиваль?

Я очень привержен столпам книжного фестиваля. Речь идет о книгах, об авторах, об открытом разговоре и диалоге. Я думаю, есть интересные способы сделать серию для разных групп, с разными событиями и творческими партнерами. Но, в конце концов, я, безусловно, хочу, чтобы Висконсинский книжный фестиваль оставался верным своей основной миссии и цели. Вы не хотите пытаться быть «Это будет выпускной!» или «Это будет танец!» или «Это была бы тренировка!» Мы поговорим о книгах.

Так в чем же ценность того, что автор встает и рассказывает людям о своей книге?

Трудно дать количественную оценку, но я могу сказать о качестве объединения людей в комнате для обсуждения центральной идеи или темы. Все дело в просмотрах и вовлеченности. И я думаю, что ценность автора и направленность книги в том, что это то, что может объединить самые разные взгляды и опыт, найти признание и проработать.