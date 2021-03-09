Дженнифер Коэн на пути к званию вашингтонского спортивного директора

Еженедельник ММА

Удары руками и ногами по базе бойцов ММА в новой интерпретации спортивных комитетов

Эта статья о ударах ногами и коленями упавшего соперника была первоначально опубликована в сентябре 2013 года, но актуальна для нынешних времен, когда Питер Ян потерял свой титул чемпиона в супертяжелом весе на UFC 259 после незаконного и преднамеренного падения на колени Альджамейна Стерлинга. Как спортивные комитеты интерпретируют правило, касающееся колен и ударов побежденного бойца, и то, как судьи применяют правило, изменилось. Вице-президент UFC по нормативным вопросам и бывший генеральный директор Атлетической комиссии штата Невада Марк Ратнер появился в недавнем выпуске UFC Tonight в среду и объяснил новую интерпретацию того, что не так, а что нет в коленях и ударах ногами. Истребитель «упал». Стандартные правила смешанных единоборств описывают “упавшего” бойца как бойца, который стоит на земле не только подошвами ног. На веб-сайте боксерских комитетов боец, который был сбит, определяется следующим образом: «Противник на земле – это любой боец, у которого на земле есть не только подошвы ног (например, у вас может быть одна нога или один палец на земле). считаться борцом с падением), если рефери определил, что комбатант будет бойцом на земле, но не только потому, что кольцевые канаты или ограждения клетки удерживают бойца от земли, рефери может приказать комбатантам обращаться с бойцом, удерживаемым только за клетку или веревки, как боец ​​на земле. Формулировка правила и цель правила не изменились, но способ интерпретации и применения правила изменился. «Аль-Каида на самом деле такая же», – сказал Ратнер. «Объяснение, которое мы придумали, это Ассоциация боксерских комитетов, которую следует называть Лигой боевых комитетов – они должны это изменить – но дух Аль-Каиды был нарушен многими бойцами. Он сказал:« Очевидно, если вы падаете, и у вас есть рука на палубе, у вас там три очка, и вас пинают или ставят на колени, это неправильно ». Но теперь у нас есть бойцы, которые кладут руки на землю, поднимают их и снова надевают». это, если вы говорите о баскетболе, вы пытаетесь ошибиться. Они надеются, что рефери увидит ее и сочтет ошибку и, возможно, исключит другого мужчину », – добавил Ратнер.« Итак, мы говорим рефери перед очной ставкой, идем в раздевалки и говорим: «Послушайте, если вы это сделаете, вы делаете это под свою ответственность, и, по моему мнению, как судья, если вы это сделаете, я назову это законным ». Теперь судья должен решить, был ли удар ногой или коленом «упавшего» бойца незаконным или нет. «Это призыв судить», – сказал Ратнер. Не забудьте поставить лайк на MMAWeekly.com на Facebook и подписаться на MMAWeeklycom в Twitter.