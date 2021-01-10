Джесси Дигинс – первый американец, выигравший Тур де Ски

Олимпийский чемпион мира Джесси Дигинс Она завоевала самый крупный титул в своей лыжной карьере, став первой американкой, выигравшей Тур де Ски.

«Это цель всей жизни», – сказала она. «Замечательно, что наша страна показала, что это возможно. Теперь я с нетерпением жду утешения».

Диггинс сохранил общее первое место на восьмом и последнем этапе в воскресенье на турнире, подобном Тур де Франс, заняв второе место в день против шведов. Иба Андерсон Во время финального восхождения на Альпы Чермес в Кавалезе, Италия.

Диггинс возглавил общий зачет – собрав последние штрихи на всех восьми этапах – с одной минутой 24,8 секунды над Россией. Юлия Ступак. Она выиграла два из восьми этапов и еще четыре раза финишировала на подиуме.

Норвежцы выиграли предыдущие семь женских раундов, но ни один мужчина или женщина из могущественной страны не участвовал в соревнованиях в этом году из-за опасений по поводу пандемии коронавируса. Тур де Ски дебютировал в 2006-07 годах.

Предыдущее лучшее достижение Diggins ‘Tour de Ski было третьим в 2017-18 годах. Это произошло между ее мировым и олимпийским титулами в командной гонке с ныне вышедшим на пенсию. Кейкан Рэндалл.

В эти выходные компания Diggins также возглавила общий рейтинг Кубка мира по гражданству в этом сезоне. Рози Бреннан. Один американец выиграл чемпионат мира в целом – Белл Кох В 1982 г.

Сезон Кубка мира длится до середины марта, с перерывом в конце февраля и начале марта на чемпионат мира в Оберстдорфе, Германия.

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