Джеффри Эпштейн угрожал Биллу Гейтсу из-за его предполагаемого романа с русским игроком в бридж: отчет

«Эпштейн безуспешно пытался использовать прошлые отношения, чтобы угрожать г-ну Гейтсу», — сказал представитель Гейтса в заявлении, полученном PEOPLE.

Холли Адамс/Bloomberg/Getty Images Билл Гейтс

Джеффри Эпштейн угрожал разоблачить Билл Гейтс За предполагаемые отношения с русским игроком в бридж, по словам А.С. Новый отчет от Журнал «Уолл Стрит.

Электронное письмо было отправлено в 2017 году после того, как опальный финансист, покончивший с собой в ожидании суда по обвинению в федеральном сговоре и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, узнал о предполагаемых отношениях с Милой Антоновой, сообщает Post со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. К тому времени Эпштейну также не удалось убедить Гейтса присоединиться к благотворительному фонду, который так и не был реализован. журнал упомянул.

Согласно газете, Эпштейн познакомился с Антоновой в 2013 году, спустя годы после того, как Гейтс познакомился с игроком в бридж, когда ей было 20 лет. В то время технический миллиардер был женат на своей бывшей жене. Мелинда Гейтс Френч.

По данным издания, когда Эпштейн написал Гейтсу по электронной почте в 2017 году, он попросил возместить ему деньги, которые он потратил на отправку его в школу программирования. В письме также, по-видимому, намекали на то, что Эпштейн может раскрыть предполагаемую связь, если помолвка между двумя мужчинами не будет поддерживаться, согласно газете, которая сообщила, что никаких платежей не производилось.

Люди.

«Г-н Гейтс не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном», — добавил представитель. «Как уже сказал Билл, для меня было ошибкой встречаться с ним».

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в YouTube видео Опубликовано в 2010 году. Антонова рассказывает о встрече с соучредителем Microsoft, которому сейчас 67 лет, во время турнира по бриджу в Вашингтоне, округ Колумбия. «Я не ударила его, но пыталась пнуть ногой», — сказала она в видео.

История продолжается

Антонова познакомилась с Эпштейном, когда искала 500 000 долларов для онлайн-бизнеса, который она надеялась создать, чтобы научить людей играть в бридж. журнал. В конце концов, Эпштейн не был вложен, сказала Антонова.

Когда позже она решила заняться программированием, она сказала газете: «Эпштейн согласился заплатить и заплатил непосредственно школе».

«Я понятия не имела, что он был преступником или имел какие-то скрытые мотивы», — сказала Антонова, которая не стала комментировать Гейтса. журнал в текущей ситуации. «Я просто думал, что он успешный бизнесмен и хотел помочь».

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Эпштейн, который, как сообщается, несколько раз встречался с Гейтсом после 2011 года, ранее пытался убедить Гейтса участвовать в многомиллиардном благотворительном фонде с JPMorgan Chase, но потерпел неудачу, согласно журнал.

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Гейтс неоднократно заявлял, что сожалеет о своих прошлых отношениях с Эпштейном. Появление на CNN Андерсон Купер 360 В августе 2021 г. Миллиардер признался что «проводить с ним время было огромной ошибкой».

Во время интервью 2022 года после их развода Френч Гейтс сказал, что «не было ни единого момента или момента Произошло что-то конкретноеЭто привело к их расколу, но онаЕму не нравилось, что у него были встречи» с Эпштейном.

Френч Гейтс сказала, что когда-то встречалась с Эпштейном. Во время интервью она сказала: «Я хотела увидеть, кто этот человек, и я сожалела об этом с тех пор, как вошла в дверь». «Он был отвратительным. Он был злым. Мне потом снились кошмары».

В совместном заявлении с CBS утро В то время Гейтс повторил, что «встреча с Эпштейном была ошибкой, о которой я глубоко сожалею» и что это была «фундаментальная ошибка в суждениях».

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