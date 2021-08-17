Джоди Комер в фильмах “Свободный парень”, “Убивая Еву”, “Последняя дуэль” и “Став звездой”

Джоди Комер было 12 лет, когда она испытала такую ​​же универсальную травму, как само половое созревание: социальное отторжение. Она и ее коллеги подписались на исполнение PG-версии Чикаго“Cell Block Tango” на школьной выставке талантов. Но когда юная Джоди пропустила репетиции перед семейным отдыхом, группа бросила ее через MSN Messenger.

«Я пошла к маме и подумала… Ты знаешь, когда ты плачешь и задыхаешься?» Затем спроси меня. Конечно, я делаю. мы каждый Акт. К счастью, мать Джоди спасла его, предложив вместо этого исполнить монолог, который он узнал во время посещения Ливерпульского фестиваля драмы. Оттуда он сам пишет голливудский сценарий: Джоди его нарушила, ее великолепный учитель драмы предложил ей пройти прослушивание для местного радио, и поэтому юная Джоди Комер из Ливерпуля была профессиональной актрисой.

Пятнадцать лет спустя 28-летний Куммер – обладатель премий Эмми и BAFTA в главной роли с Райаном Рейнольдсом в фильме разбить кассу свободный человек. Она получила роли не в одном фильме, а в двух будущих. инопланетянин Режиссер Ридли Скотт, включая Последняя дуэльЭто первый фильм, который с тех пор написали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. доброжелательная рыбалка. Она приобрела опыт работы за камерой и получила свою первую награду за производство телефильмов в этом году. помогает. Детские невзгоды известны как «формирование характера», но Комер помогла ей построить карьеру.

Однако на то, чтобы подняться наверх, потребовалось некоторое время. После радиоспектакля Комер играл гостевые роли в популярных британских телешоу, таких как потерпевшийИ Закон и порядок: Соединенное Королевство, И Доктор ФостерИ снимался в шумных сериалах белая принцесса Прежде чем она наконец приступит к своей удивительной роли Убить ЕвуВилланелли, соблазнительная русская убийца, которая переключается с иностранного акцента так же легко, как и переодевается в дизайнерскую одежду. Кумер только заканчивала второй сезон, когда получила сценарий свободный человек.

Предоставлено студии 20th Century

Фильм о Джее (Рейнольдс), который, как выяснилось, является второстепенным персонажем в видеоигре, потрясающий. шоу Трумэна с вкраплениями Последний герой боевиковПлюс некоторые индивидуальные покупки, колеса оружия и шкалы здоровья для хорошей меры. Комер – ведьма, как и Милли, американский разработчик видеоигр, решившая доказать, что ее украденный код был использован в игре Guy. «У нее есть настоящее чувство собственного достоинства, понимание того, что правильно и что должно», – говорит Комер о Милли. «У нее отличное чувство юмора, и я ценю это». свободный человек Это хороший фильм, премьера которого происходит в то время, когда люди хотят чувствовать себя хорошо, и Комер видит в этом ценность. «В конце концов, я просто хочу, чтобы люди уходили, и я хочу, чтобы они веселились», – говорит Комер. «Я призываю их не делать этого».

Это резко контрастирует с грядущей исторической драмой. Последняя дуэльКоторый выйдет в прокат в октябре. Комер играет средневековую француженку, которая утверждает, что парень ее мужа изнасиловал ее; Когда ее муж вызывает этого друга на суд поединком, все готово к последней законной дуэли в стране. Это ее первые два проекта с Ридли Скоттом (второй, сумка, вы увидите пьесу Жозефины Бонапарт напротив Наполеона Хоакина Феникса), описывающую 83-летнего режиссера как дотошного на съемочной площадке. «У него постоянно работают четыре или пять камер», – говорит Комер, который снимался вместе с Дэймоном, Аффлеком и Адамом Драйвером. «Все в своей первой игре».

Этот год, похоже, станет поворотным в карьере Кумир – она ​​перешла с телевидения на большой экран, который она разделяет с некоторыми из самых громких имен Голливуда. «Это забавно, потому что это очень внешняя перспектива», – говорит она. «Я всегда хотел сниматься в фильмах, и я сделал так много телешоу, что я говорил об идее:« Ну, наверное, есть актрисы и актрисы, и я не собираюсь сниматься в кино ». актриса. И, конечно же, это была моя неуверенность. Это здорово, что вы делаете этот переход ». Но теперь, когда я, наконец, вмешался, я понимаю, что размер экрана не имеет значения». Я люблю телевидение. Для меня все дело в материалах и людях, с которыми вы работаете ».

Лаура Рэдфорд / BBCAmerica / Сид Джен

Прямо сейчас Комер работает с довольно крутыми людьми, снимая четвертый и последний сезон сериала. Убить Еву С такими, как Сандра О и Фиона Шоу. «Я, наверное, не получу такого персонажа, как [Villanelle] Опять же, – говорит она. Кумир благодарен, потому что, оглядываясь назад, можно сказать, что успешная актерская карьера кажется такой же гладкой, как поклон, когда работа ведет к работе, ведущей к работе; как это бывает, нет никаких гарантий будущего успеха. ” [of Killing Eve]«Тогда люди восприняли меня всерьез, и я почувствовала, что это круто», – говорит она. Теперь, когда она добилась такого успеха, Комер взволнована тем, что шоу выйдет на свет. «Я надеюсь, что люди довольны», – говорит она. все, что она предлагает в качестве спойлеров.

Прошло много времени с тех пор, как юная Джоди Комер плакала маме о том, что ее исключили из шоу талантов, но она все еще считает себя мягкой. «Когда мы закончим, это будет печальный день», – говорит она об этом. Убить Еву. Шоу было первым, о чем она рассказала во время своей первой встречи с Ридли Скоттом, и чем она прославилась, когда ее послали. свободный человек сценарий. И Убить Еву Ее можно проследить до выступления на радио BBC, что, вероятно, произошло только потому, что ее друзья были к ней жестоки, как это часто бывает с 12-летними. Однако мне нужно было выяснить, что случилось с этими подростками.

«Ну, один из них был моим двоюродным братом», – смеется Комер. «И один из них до сих пор остается одним из моих лучших друзей». Теперь она знает, чего у нее не было, когда она была молодой и тяжело дышала, когда уход с выступления был концом света: «Так должно было быть».