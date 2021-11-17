Джокович занял четвертое место в финале ATP

(Reuters) — Новак Джокович обеспечил себе место в полуфинале ATP Finals, победив россиянина Андрея Рублева со счетом 6: 3 6: 2 в среду, что стало его 50-й победой в матче в году, а Стефанос Циципас выбыл из турнира. при травме локтя.

ATP сообщило, что грек, занимающий четвертое место в мире, получил травму локтя и будет заменен британцем Кэмероном Норри, занимающим 12-е место в мире, в Турине.

Джокович, выигравший свой первый матч у Каспера Рууда, в первой встрече с Рублевым столкнулся с трудностями, когда в первом матче он получил перелом.

Серб, который ищет свой шестой титул в финале сезона, получил немедленную отсрочку, когда Рублев совершил двойную ошибку и забил два брейк-пойнта Джоковичу, вторые по счету.

У пары была ничья до восьмого матча, когда Джокович нанес мощный удар Рублева и отправил победный пас дальше россиянина, чтобы закрепить решающий перерыв на пути к победе в первом сете.

Второй был более уверенным, чем номер один в мире, заставляя своего соперника совершать ошибки, которые помогли Джоковичу выиграть за 68 минут, что стало его 40-й победой в финале ATP.

34-летний игрок, 20-кратный победитель турниров Большого шлема, возглавляет турнирную таблицу Green Group с двумя победами из двух и обеспечивает место в полуфинале.

Нури дебютирует в турнире позже в среду против норвежца Рууда, а в пятницу сразится с Джоковичем.

«Мне всегда нравится играть с новыми игроками, особенно в одном из величайших турниров мира здесь, в Турине. Кэмерон заслуживает быть здесь, ему не так повезло», — сказал Джокович.

«Он добрался до Турина и одержал большие победы в Индиан-Уэллсе и нескольких других турнирах, так что будет интересно посмотреть сегодня вечером против Радда, и я буду готовиться к своей следующей игре».

Нури — второй игрок, вышедший на замену после того, как итальянец Маттео Берреттини выбыл во вторник и его заменил земляк Янник Сенер.

(Репортаж Кристиана Рэднеджа) Редакция Шриватсы Шридхара и Эда Осмонда

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