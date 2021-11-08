Джокович побеждает Медведева и завоевывает шестой титул чемпиона Paris Masters

ПАРИЖ (Рейтер) — Новак Джокович выиграл рекордный шестой титул чемпиона Paris Masters и рекордный 37-й титул, отомстив за свое финальное поражение US Open россиянину Даниилу Медведеву со счетом 4-6 6-3 6-3 в воскресенье. Шедевральный матч.

Сербу, который гарантированно завершит год номер один в мире в седьмой раз, побив рекорд Пита Сампраса, нужно было время, чтобы прорвать стойкую защиту Медведева, но его невозможно было остановить, когда он нашел своего новичка.

Джокович старался не заканчивать сезон без своего первого титула Masters с 2017 года и все время сосредоточивался на выполнении своей работы.

Второй игрок мира Медведев обыграл мир в третьем сете и был нокаутирован в первом матче, когда Джокович нанес великолепный удар справа по линии ворот.

«Я считаю себя учеником этого вида спорта, и я действительно уважаю и восхищаюсь всеми прошлыми чемпионами, которые проложили путь мне и всем поколениям, которые сейчас играют в теннис», — сказал Джокович.

«Мы буквально наслаждаемся преимуществами этой игры благодаря прошлым чемпионам, которые сделали тур таким, каким он является сегодня.

«Я так благодарен за это. Конечно, когда я перешагиваю через одного из предыдущих чемпионов, особенно того, на которого я равнялся в детстве, как Пит Сампрас, это значит для меня весь мир. Это кажется сюрреалистичным». ”

Через два месяца после того, как Медведев отказал Джоковичу в рекордном 21-м месте турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде на Флашинг Медоуз, россиянин надеялся снова заблокировать своего оппонента в бою наотмашь.

Действующий чемпион Медведев сломался в стартовом матче, поскольку Джокович допустил ряд невынужденных ошибок.

Номер один в мире сравнял счет 2: 2, но Медведев снова украл свою подачу и продвинулся вперед 4: 3 с превосходным ударом слева в ворота.

Затем россиянин дважды держал подачу, чтобы взять первый сет, когда Джокович долго возвращался.

Однако серб изменил положение дел во втором сете, ведя 3: 1, когда Медведев нанес удар слева по воротам.

Джокович послал и выстрелил, чтобы сохранить брейк-пойнт со счетом 5: 3, и снова зафиксировал отличную подачу. Медведев поразил ударом по воротам в третий гол, но первая подача первого посева снова пришла на помощь.

В конце концов, Джокович довел матч до решающего удара головой на третьем сет-очке.

Он разбил счет 3: 2 благодаря трем необязательным ошибкам Медведева и снова украл у своего соперника, сделав 5: 2.

Во время подачи в матче Джокович дал Медведеву достаточно места, и россиянин отступил, но его бак был пуст, и он сдался, чтобы подавать в следующем матче.

Медведев пожаловался, что один из зрителей причинил зрителям серьезные неудобства.

«Я сошел с ума, потому что решающий и решающий момент, 5: 2 для него, двойной брейк, даже если мне удастся отыграть брейк, мы все знаем, что действительно сложно отыграться после этого результата против Новака», — сказал он в интервью. Новости. заговор.

«Я сошла с ума, потому что это было неприятно, и это было сделано специально. Некоторые зрители были просто на матче, и это можно было почувствовать. Ты готовишься к подаче, они такие: Ализе, Новак. , или Ализе, Дэниел. Но может показаться, что они просто пытаются не быть там. В игре, подожди.

«Это было сделано, когда я фактически катапультировался, это сделал сербский зритель … Надеюсь, он больше не смотрит теннис».

Сообщает Джулиан Бритто. Монтаж: Кен Феррис, Кристиан Рэднедж и Бритта Саркар.

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