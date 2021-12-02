Джокович приводит Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса

МАДРИД (Рейтер) — Проигравший Новак Джокович отправил Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса против Хорватии, поскольку победа номер один в мире над Казахстаном в Мадриде в среду.

Сербия устояла перед стеной, когда казахстанский ветеран Михаил Кокошкин победил новичка Миомира Кикмановича в трехчасовой эпопее в его первом индивидуальном упражнении.

Но Джокович сравнял счет, победив Александра Бублика в двух сетах, а затем вернулся на поле, чтобы объединиться с Николой Качичем и обыграть казахстанский дуэт Андрея Голубева и Александра Недовсова 6-2, 2-6, 6-3.

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Джокович на данный момент сыграл пять из шести потенциальных защитников в финале Кубка Дэвиса и, похоже, настроен привести команду к титулу, который они запомнили в Белграде в 2010 году.

Когда Качич, который боролся во втором сете, сделал небольшой камбэк, чтобы Сербия одержала победу в третьем матче, Джокович и его товарищи по команде громко праздновали.

Воодушевленный шумным составом болельщиков, постоянно выступающим на «Мадрид Арене», Казахстан проиграл все свои четвертьфинальные матчи Кубка Дэвиса.

«Я горжусь боевым духом, мы проиграли во втором сете, но отскочили и успокоили наши нервы, я горжусь Николасом и горжусь этой командой», — сказал Джокович на площадке.

Сербия встретится с Хорватией в пятницу в Мадриде с другим полуфинальным матчем между Германией и Российской Федерацией или Швецией.

Казахстан был невероятно близок к полуфиналу, когда 33-летний Кукушкин вступил в трехчасовую 18-минутную схватку с 22-летним Кикмановичем.

Он пришел сзади со счетом 2-5 в решающей партии и сэкономил четыре матч-пойнта, прежде чем преобразовать пятое игровое очко в нервном тай-брейке и выиграть 7-6 (5), 4-6, 7-6 (11).

Кикманович допустил небольшую ошибку, но не смог удержать соперника в матче, который почему-то пошел наперекосяк.

Капитан Сербии Виктор Троицки предпочел сыграть с 69-м номером в мире Кикмановичем, опередив более опытных игроков, и, похоже, это окупилось, когда игрок справился с поставленной задачей.

Кукушкин, который сейчас занимает 182 место, но однажды попал в топ-40, начал медленно, отказавшись от своего первого матча, но его опыт показал, что он взял первый сет тай-брейка и выиграл 4-2 с перерывом во втором сете.

Но Кикманович нашел другой уровень и выиграл семь игр подряд, взял второй сет и повел 3: 0 в решающем сете, прежде чем Кукушкин квалифицировался.

Кукушкин сохранил пять брейк-пойнтов, чтобы избежать падения 4: 0, и из-за осторожности на ветру, сохранил три очка в матче, когда Кикманович вел 5: 3.

Кикманович первым на тай-брейке достиг матча, но нанес длинный удар справа 6-5.

Серб проявил большую стойкость, чтобы зафиксировать четыре очка в матче, но Кокошкин, наконец, справился со своей задачей, когда пробил в перерыве 13-11.

Джоковича не смутил непредсказуемый Публик в его победе 6: 3 6: 4 — его 17-й подряд победе в Кубке Дэвиса.

Затем его классу сказали, что он несет свою команду через линию.

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Репортаж Мартина Херманна, редактирование Клэр Фэллон

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