Джокович сосредотачивается на позитиве после победы в шестом чемпионате Paris Masters

Теннис — ATP Masters 1000 — Paris Masters — Accor Arena, Париж, Франция — 7 ноября 2021 г. Новак Джокович празднует победу в своем последнем матче над россиянином Даниилом Медведевым (Reuters) / Кристиан Хартманн

ПАРИЖ (Рейтер) — Новак Джокович выразил разочарование в связи с потерей редких титулов турнира Большого шлема после того, как в воскресенье выиграл рекордный шестой титул чемпиона Paris Masters.

Даниил Медведев завершил попытку серба стать первым игроком после Рода Лейвера в 1969 году, выигравшим все четыре турнира Большого шлема в том же году в финале US Open в сентябре, а в воскресенье отомстил за это поражение, победив россиянина со счетом 4-6 6-3. . 6-3 в Париже.

Воскресная победа установила Джоковичу рекордный 37-й титул чемпиона Masters, завершив успешную неделю, в течение которой 34-летний игрок также гарантировал, что закончит год первым в мире в седьмой раз.

«Я действительно закрыл этот класс (в Нью-Йорке), если честно. Я не очень жалею об этом. Я не трачу дни на страдания из-за того, что в этом году мне не досталось хлопка», — сказал Джокович на пресс-конференции.

«Я очень рад, что календарь, что сезон крупных турниров закончился, потому что я испытал огромное давление, непохожее на все, что я когда-либо испытывал в своей жизни.

«Это был приятный опыт, и я очень доволен своей игрой в турнире Большого шлема, тремя победами и одним финалом. Я имею в виду, что есть гораздо больше положительных моментов, за которые стоит быть благодарным, чем отрицательных».

В воскресенье Джокович устоял, несмотря на проигрыш в первом сете, установив новый рекорд.

«Я всегда был достаточно честен, чтобы сказать, что история нашего спорта так велика», — сказал он.

«Это цель, да, доказать, что я могу побить все рекорды со всеми профессиональными результатами, которые я могу получить в туре.

«Так что да, я люблю бить рекорды. Я очень рад продолжению. Моим приоритетом являются турниры Большого шлема и Masters 1000, где вы можете набрать наибольшее количество очков. Это плюс для нашего вида спорта».

Джокович теперь будет нацелен на финал ATP в Турине с 14 по 21 ноября, поскольку он рассчитывает сопоставить рекорд Роджера Федерера из шести титулов в конце сезона.

Сообщает Джулиан Бритто. Под редакцией Приты Саркар

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