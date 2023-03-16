Джонатан Куминга готов к повышенной роли

По мере того, как мы приближаемся ко второй половине 21-й недели, некоторые лиги завершат свои плей-офф, в то время как другие будут участвовать. В играх, прошедших в среду, участвовало множество суперзвезд, которые бросали вызов фэнтези-командам, например, Джоэл Эмбиид (36/18), Домантас Сабонис (17.14.10) и Стефен Карри (50 очков, 8+3 очка). В то время как эти игроки постоянно доминируют, есть игроки, которые широко доступны, но не стабильно производят. Однако из-за случайности расписания НБА и травм, с которыми сталкиваются игроки, возможности всегда появляются. Это игроки, которые могут вмешаться и изменить ситуацию в вашем фантастическом соперничестве.

Джонатан Куминга — 24%, Ямайский зеленый — 3%

Количество матчей, оставшихся на этой неделе: 2

Дрэймонд Грин совершил свой 16-й технический фол в среду, а это означает, что он будет дисквалифицирован на пятничную игру с «Атлантой». Один из этих двоих должен стартовать вместо него, но оба должны отыграть более 20 минут. Куминга вошел в топ-50 за две недели, предшествовавшие игре в среду, а Грин внес свой вклад в шестой раунд за последнюю неделю перед их выяснением отношений с Клипперс. Ни один из игроков не внес большого вклада в среду, но они должны извлечь выгоду из возросшей нагрузки.

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Остин Ривз — 41%

Количество матчей, оставшихся на этой неделе: 2

Ривз постоянно вносил свой вклад в этом сезоне, но его роль часто адаптировалась к предоставленным ему возможностям. когда он играл с ними Леброн Джеймс В. Энтони Дэвис, был более отрицательным. В среду, когда они оба были вне игры, он играл со скамейки запасных 24 часа в сутки 7 дней в неделю. AD должен вернуться в своей следующей игре, поэтому он может и не доминировать в нападении, но последние две недели он все еще находится в топ-150.

Джош Грин— 23%, Джейден Харди — 14%

История продолжается

Остальные матчи на этой неделе: 1

На этой неделе они играют еще в одну игру, и она идет в Лос-Анджелесе по национальному телевидению, и это может быть идеальной игрой. Кайри Ирвинг вернется в состав. Тем не менее, если Кайри останется в стороне, оба игрока должны продолжать играть повсюду.

Юджин Оморой— 4% Королевский Иорданский — 1%

Количество матчей, оставшихся на этой неделе: 2

Это официально глупый сезон в Детройте. У них по очереди шесть игроков, которые уже не участвовали в игре в четверг с Денвером, в которую не входят Малыш Каннингем. Скорее всего, это Джейден Айви, так что он должен вернуться после работы в League Protocols. Однако тот, кто доступен для поршней, должен играть по-крупному. Оморуйи и Хэмптон — два примера, которые могли бы воспользоваться возможностью и начать свою последнюю игру, но они не единственные, кто воспользуется желанием Детройта Виктор Вимбаньяма.

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Аарон Несмит — 5%, Нура Джордан — 7%

Количество матчей, оставшихся на этой неделе: 2

Пэйсерс был без него Тереза ​​Халлибертон Майлз Тернер И Ти Джей МакКоннелл в последних двух играх. Эти трое вряд ли сыграют против «Бакс» в четверг, и Бадди Хилд присоединяется к ним в этом списке. Крис Дуарте Он был устранен после выхода в начале их финального матча. Мы можем не знать, будут ли четыре сомнительных игрока играть, пока они не будут близки к чаевым, хотя их доступность в перестрелке в четверг должна быть признаком. Халибертон, Тернер и МакКоннелл тренировались в среду, что должно быть хорошим знаком для их возвращения. Однако, если звезды сойдутся и все четверо вылетят, то Нвора и Несмит — два человека, которые должны показывать большие цифры.