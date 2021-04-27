Джону Керри грозят призывы уйти в отставку из-за обвинений в утечке израильской разведки в Иран

В Администрация Байдена Отказывается думать о Иранский В просочившейся записи министр иностранных дел заявил, что нынешний и бывший частный министр

Полномочный представитель президента по климату Джон Керри Я рассказал ему о секретных израильских операциях, проводимых в Сирия.

В ответ сенатор Дэн Салливан (R-AK) призвал Керри уйти в отставку во время выступления в Сенате.

Министр иностранных дел Ирана говорит, что Джон Керри рассказал ему об израильских операциях по освещению событий в Сирии

«Становится ясно … нашим оппонентам, будь то Пекин или Иран, нравится, когда Джон Керри отвечает за внешнюю политику и национальную безопасность. Почему? Потому что они знают, как использовать это в своих интересах», – сказал Салливан.

Представитель Майк Галлахер (R-Висконсин) также призвал Керри уйти в отставку, если сообщения соответствуют действительности.

“Непостижимо, чтобы какой-либо американский дипломат, в прошлом или в настоящем, передал информацию главному спонсору терроризма в мире за счет одного из наших самых могущественных союзников. Если этот отчет точен и содержит утечку информации, Джон Керри должен уйти в отставку. , “Сказал Галлахер. чирикать.

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Между тем администрация Байдена по этому поводу не комментирует.

Мы не комментируем материалы, которые якобы просочились, разумеется, мы не можем гарантировать их правильность и точность, и поэтому я не буду напрямую комментировать то, что находится на этой ленте по этому поводу. «Об этом сообщил Рич Эдсон из Fox News.