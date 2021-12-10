Джош Хоули критикует Байдена на фальшивом саммите за демократию: позволяя Китаю ‘лидировать’

Сенатор США Джош Хоули, республиканец от Миссури, появился на Угол Ингрэма В четверг вечером, когда он говорил о Президент БайденВиртуальный «Саммит демократии» с другими мировыми лидерами.

Хоули утверждал саммит Обвинение Байдена в том, что он утверждает, что поддерживает демократию в своих действиях и политике, особенно в отношении нее, было фарсом. Китай — Он предполагает иное.

Демократический саммит Байдена посылает неправильные сигналы официальным системам

Сенатор США ДЖОШ ХОЛИ, Р-МО: Что действительно привлекло мое внимание, так это то, что это была длинная антиамериканская проповедь президента Соединенных Штатов и различных членов его администрации.

Я имею в виду, вы их слушаете, им не нравятся американские законы о голосовании, им не нравится американская история, они хотят полностью переписать и изменить нашу культуру.

Я имею в виду, что это парень, который на самом деле не любит Америку, и он говорит всему остальному миру: «О, мне так жаль Америку и такую, какая она есть. Мы должны быть разными. Если вы позволите нам достаточно долго окрепнеем, мы изменим всю страну «.

Тем временем он позволил Китаю переступить через него. Это позволяет фактическому авторитарному диктатору принимать решения. Я подумал, что это было неловко и грустно — это просто показывает, насколько Джо Байден был не в курсе и каким неудачником он был.

Смотрите полное видео ниже: