Дипломаты посольства США смогли поговорить с Грейнер на слушаниях

Звезда WNBA Бритни Гренье предстала перед российским судом в пятницу после 30 дней предварительного заключения. Грейнер находится под стражей с февраля после ареста в подмосковном аэропорту.

официальный представитель Госдепартамента США Рассказывать Вашингтон пост Что американские дипломаты смогли поговорить с Грейнер во время слушаний в пятницу и что она делает это «как и ожидалось в данных обстоятельствах».

Администрация президента США Джо Байдена реклассифицировала задержание Греннера в России как «незаконное задержание», что добавило срочности усилиям США по переговорам с русскими о возвращении Гренера в Соединенные Штаты.

Задержание Грейнера произошло после того, как официальные лица заявили, что обнаружили в их сумках картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. По данным ESPNНаказание за преступление может составить до 10 лет лишения свободы. Она возвращалась в страну, чтобы играть за УГМК Екатеринбург, свой российский клуб, за который она играет в межсезонье WNBA.

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Слушание по делу Гринер в пятницу состоялось на шесть дней раньше, и теперь, возможно, появилась дополнительная ясность в отношении того, почему. Американские дипломаты говорили с российскими властями о возможной сделке по обмену заключенными для Грейнера и осудили российского контрабандиста оружия Виктора Бута, сообщило официальное российское информационное агентство. но согласно Вашингтон постЭто не было подтверждено американским СМИ, и Госдепартамент не задавался вопросом напрямую. В настоящее время Боту грозит 25-летний тюремный срок за контрабанду оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) для использования против вооруженных сил США.

За исключением обмена Гринер-Бут, который вернет звезду WNBA в Соединенные Штаты раньше, следующее обновление дела Гринера не будет слушаться в российском суде до июня.